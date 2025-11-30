PLN IP fortalece la prueba de coignición de hidrógeno en PLTDG Bali Pesanggaran, aquí están los resultados

Jacarta – PLN Indonesia Power está realizando más pruebas co-disparando hidrógeno en la Unidad de Negocios de Generación (UBP) de la Planta de Energía a Gas Diesel (PLTDG) de Bali Pesanggaran. Esto se destacó como un verdadero paso en apoyo transición energía limpia.

La prueba previa a la operación, que tuvo lugar del 18 al 20 de noviembre de 2025, es una continuación de la prueba de hidrógeno realizada el año anterior, además de marcar el compromiso de la empresa de llevar la innovación energética respetuosa con el medio ambiente a Indonesia.

Bernadus Sudarmanta, director presidente de PLN Indonesia Power, dijo que la implementación de la combustión conjunta de hidrógeno no es sólo un logro técnico, sino también un paso estratégico para fortalecer la posición de Indonesia Power como pionera en tecnología de energía limpia en el país.

«El éxito de la prueba de cofire de hidrógeno en PLTDG UBP Bali confirma la disposición de Indonesia Power para entrar en una fase de transición energética más avanzada. El hidrógeno ya no es sólo un discurso, sino que hemos probado y demostrado que se puede aplicar de manera real y segura en los activos de generación», dijo Bernadus, citado en su declaración, el domingo 30 de noviembre de 2025.

«Esta es una base importante para nuestros esfuerzos por reducir las emisiones, aumentar la eficiencia y fortalecer al mismo tiempo la cartera de energía limpia de la compañía. Agradecemos a todos los socios que han contribuido, e Indonesia Power continuará innovando para apoyar el objetivo de cero emisiones netas para 2060», añadió.

La vicepresidenta de desarrollo tecnológico de PLN Indonesia Power, Hedwig Lunga Sampe Pajung, quien también es responsable del programa de coignición de hidrógeno, explicó que las pruebas de este año se llevaron a cabo con un enfoque más integral en comparación con años anteriores.

Si en 2024 las pruebas solo se llevan a cabo a plena carga (100% de la capacidad del motor) con una relación de coencendido del 7%, en 2025 las pruebas implicarán tres variaciones de carga para obtener una imagen más completa del rendimiento.

«Esta vez llevamos a cabo pruebas con cargas del 75%, 85% y 100% de la capacidad del motor. Como resultado, la proporción de combustión de hidrógeno alcanzó el 23% al 75% de carga, el 22% al 85% y el 17% al 100%. Con esta variación, podemos ver el comportamiento del motor en diversas condiciones de funcionamiento y determinar el límite máximo seguro de hidrógeno para cada nivel de carga», explicó Hedwig.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo se centra en el sistema de suministro de hidrógeno mediante el uso de un Sistema Regulador de Presión (PRS) basado en un Controlador Lógico Programable (PLC) y una Interfaz Hombre-Máquina (HMI). Este sistema permite ajustes de inyección de hidrógeno más precisos, eficientes y seguros.

«Con un control electrónico total, el proceso de alimentación de hidrógeno se vuelve mucho más estable y preciso», añade Hedwig.