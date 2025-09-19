PLN IP enfatiza la transformación de energía no solo que fluye a través del cable

Yakarta, Viva – PODER PLN INDONESIA (PLN IP) A través de la Unidad de Negocio Generante (UBP) GRATI Afirmado, Transformación energía Que no solo fluye a través de los cables, sino también a través de los valores de la vida que crecen en la comunidad.

Esto es lo que ha sido la base del lanzamiento del programa. innovación Social titulado Ranu Lestari 2025. Una iniciativa estratégica que une la conservación ambiental, el empoderamiento comunitario y la restauración del ecosistema Lago Corrieron agradecidos.

El director gerente de PLN IP, reveló Bernadus Sudarmanta, Lake Ranu Grati, que estiró un área de 1,085 hectáreas, ha sido una fuente de medios de vida para miles de residentes en los distritos de Grati y Lekok.

Sin embargo, a lo largo de los años, este lago enfrenta una presión severa debido a la contaminación de los desechos, la sedimentación y la disminución de la calidad del agua. De hecho, un tipo de peces endémicos, peces de placa, en peligro de extinción. Más de 1,260 jaulas de redes flotantes y docenas de grupos de pescadores ahora están al borde de la crisis.

Con la tecnología de células solares, PLN IP UBP GRATI proporciona recursos energéticos para operar aireadores en las jaulas de MIPYME fomentadas, a saber, Pokdakan (grupo de cultivo de pescado) Mina Makmur

A través del programa Ranu Lestari, PLN IP presenta una solución circular basada en la economía y la conservación de la comunidad. Innovaciones como barreras de basura de 1.7 toneladas de hierro usado y espuma de poliestireno, la construcción de casas de eco enzimas y la jaula de conservación de peces de placa en un hito de cambio.

El movimiento de vertido de más de 10 toneladas de enzimado ecológico al lago se lleva a cabo de manera rutinaria para mejorar la calidad del agua, mientras que más de 7 toneladas de frutas y desechos no orgánicos se manejan con éxito a través de casas de compost y bancos de basura.

«Creemos que la verdadera energía es energía que revive. Ranu Lestari es una prueba de que la sostenibilidad no es solo una cuestión de tecnología, sino sobre cómo construimos un futuro conjunto desde el lago, de la aldea, de la comunidad», dijo Bernadus citado de su declaración, viernes 19 de septiembre de 2025.

Reveló que se produjeron más de RP170 millones a partir de la peces y la gestión de residuos en el medio ambiente. Un total de 32 personas son miembros del grupo de trabajo Eco Enzym y 420 ciudadanos activos en el movimiento de cuidado de residuos. Tres grupos de pescadores ahora tienen nuevas habilidades en la piscicultura de Campursari y el manejo independiente de los alimentos.

Este programa de innovación social también está asociado con el programa Foster Park Sayang Children (Tamasya) en uno de los TPA KAB. Pasuruan en colaboración con el Departamento de Empoderamiento de la Mujer, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (DP3AP2KB),

Este programa también recibió el reconocimiento del gobierno local. La Oficina de SDA del Distrito de Pasuruan declaró que la innovación de la barrera de los desechos de PLN IP fue la primera en la región, y se convirtió en una inspiración para el nacimiento de otras innovaciones sociales. La colaboración con Universitas Brawijaya, el servicio de pesca y la comunidad local fortalece la posición de Ranu Lestari como modelo de desarrollo sostenible.

Con una hoja de ruta hasta 2026, Ranu Lestari no se trata solo del lago. Se trata de la creciente civilización local, sobre la energía que está integrada con la naturaleza y de Indonesia que se mueve hacia un futuro más verde, justo y empoderado.