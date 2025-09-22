PLN IP Dé evidencia de práctica ESG integrada en las operaciones diarias de la unidad de negocios de la planta

Yakarta, Viva – Generador Keloalaan pistical Pt Pln Indonesia Power (PLN IP) Ganó 16 premios por los premios de innovación ambiental y social (Ensia)

El Director de Operaciones de PLN IP Purnomo Gas Generation dijo que el logro fue el resultado del trabajo colectivo de todas las personas de PLN IP que continuaron innovando y adaptándose a los desafíos de los tiempos.

«Ensia 2025 no solo es el reconocimiento de nuestros esfuerzos, sino también prueba de estrategia ESG (ambiental, social y de gobierno) Se ha integrado en las operaciones diarias «, dijo en una declaración escrita recibida en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

El evento 2025 en poder de Bumn Sucofindo e Idsurvey es un barómetro nacional para empresas, que puede integrar la innovación ambiental y social en su estrategia comercial. De los 178 participantes de los sectores de energía, fabricación y minería, las unidades de generación de IP PLN ganaron varias categorías premios, que van desde platino hasta bronce.

Purnomo dijo que las innovaciones como la reducción de las emisiones de carbono a través de la tecnología de eficiencia, el empoderamiento local de MSME y la aplicación de la economía circular en la unidad del generador PLN IP pueden proporcionar beneficios concretos para la comunidad.

Según él, este logro completó el logro de la IP PLN anterior en el programa de evaluación de clasificación de desempeño de la Compañía en Gestión Ambiental (adecuada) 2024 con 19 sus unidades generadoras alcanzó la clasificación de oro sobre el desempeño de la gestión ambiental.



PLN IP y cooperación de PGE.

«Esta consistencia muestra que la sostenibilidad no es solo un eslogan, sino que se ha convertido en una parte integral de la cultura laboral de PLN IP», dijo.

El viceministro de Medio Ambiente Díaz Hendropriyono también mencionó a Ensia como un complemento estratégico para los properos. «Este evento respalda una metodología integrada que coloca a la economía, la ecología y las sociales como el principal pilar de la sostenibilidad, en línea con la visión nacional del ecosistema de negocios verdes», dijo.

Además, Purnomo dijo que este logro se convirtió en parte de la estrategia principal de PLN IP para apoyar el objetivo nacional 2060 netos de emisión cero (NZE).

Mediante el desarrollo de plantas de energía nuevas y renovables basadas en energía, como geotérmica y solar, así como programas comunitarios que involucran a miles de residentes locales, PLN IP no solo mitiga los riesgos ambientales, sino que también desarrolla una resiliencia social y económica en sus áreas operativas.

Con el espíritu de transformación e innovación, PLN IP se compromete a replicar este modelo de éxito a todas las unidades operativas en Indonesia.

Se espera que ese paso, según él, fortalezca a Indonesia como líder de transición energética en la región del sudeste asiático. Al mismo tiempo, demuestre que ESG no es solo una obligación regulativa, sino un importante impulsor del crecimiento sostenible y la competitividad de la empresa.

Las 16 unidades de IP PLN que ganaron el premio Ensia 2025 fueron Pt Pln Indonesia Power Ubp Bali Pltg Gilimanuk, Pt Pln Indonesia Power Ubp Bali Pltdg Pesanggaran, Pt PLN Indonesia Power Ubp Kamojang Kamojang Darajat PLTP UNIT y PT PLN INDONESIA POWER UBP KAMOJENGUNG.

Además, PT pln Indonesia Power Ubp Priok, Pt Pln Indonesia Power UBP Bali Unit Pltgu Pamaron, Pt pln Indonesia Power UBP JPR, PT PLN Indonesia Power Ubp SLA; PT PLN Indonesia Power UBP BSLA, y PT PLN Indonesia Power UBP Tello.

Entonces, Pt Pln Indonesia Power Ubp Kepri, Pt Pln Indonesia Power Ubp Barru; PT PLN Indonesia Power Ubp Blt, Pt PLN Indonesia Power UBP Semarang, PT PLN Indonesia Power Ubp Saguling y Pt PLN Indonesia Power Ubp Mraza.