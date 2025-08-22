PLN IP cooperó PGE fortaleciendo la sinergia del desarrollo de la energía geotérmica nacional

Yakarta, Viva – PT PLN INDONESIA POWER (PLN IP) Colaborar con PT Pertamina Geothermal Energy TBK (PGE) Acelerar el desarrollo energía Geotérmico como parte de la transición de la energía nacional.

La cooperación se ha descrito en una serie de acuerdos estratégicos que han sido firmados por ambas partes. Esta colaboración incluye la firma del Jefe de Acuerdo (HOA) del desarrollo de geotérmico con 530 MW, así como la formación de un consorcio para dos proyectos de planta de energía geotérmica (PLTP) en Ulubelu y Lahendong.

El director de PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, declaró que PLN IP se compromete a ser el principal impulsor y es el líder de la aceleración de la transformación en el desarrollo de la energía neta.

«Creemos que el desarrollo geotérmico no es solo una solución a largo plazo para la provisión de energía confiable y sostenible, sino también una manifestación concreta de contribuciones Bullido Al apoyar la agenda de desarrollo de bajo carbono «, dijo Bernadus, citado de su declaración, el viernes 22 de agosto de 2025.

Este acuerdo es parte del compromiso de las dos compañías para apoyar el objetivo del gobierno hacia la emisión neta de cero 2060 y la contribución nacional mejorada (ENDC) 2030, así como el fortalecimiento de la nueva combinación de energía renovable en Indonesia.

PLN IP Synergy con PGE.

A través de HOA firmado en Yakarta, PLN IP y PGE acordaron explorar el desarrollo de la energía geotérmica de varias áreas de trabajo geotérmicas (WKP), con una capacidad indicativa total de 530 MW. Los proyectos están en el estado de Brownfield, Yellowfield y Greenfield.

«A través de este consorcio, nos aseguramos de que el proceso de adquisición y desarrollo se realice de manera eficiente, transparente y orientada». dijo.

Como seguimiento de HOA, PLN IP y PGE forman un consorcio para trabajar en el proyecto Ulubelu Binary Unit PLTP con una capacidad de 30 MW en la provincia de Lampung y la unidad binaria PLTP con una capacidad de 15 MW en el norte de Sulawesi. En la actualidad, los dos proyectos están en el proceso de adquisición de IPP en PT PLN (Persero) y formarán una empresa conjunta (JVC) después de recibir una carta de nombramiento de PLN.

Ambos proyectos son parte de la adquisición de compras de electricidad por PT PLN (Persero) para las regiones Sumatra y Sulawesi, y son una prueba clara de sinergia SOE para apoyar el desarrollo de nuevas energía renovable.