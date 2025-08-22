PLN IP cooperó el estudio ITB de la viabilidad de la tecnología CCS

Yakarta, Viva – PT PLN Indonesia Power coopera con el Instituto de Tecnología Bandung (Itb) Realice un estudio de factibilidad de la aplicación de la tecnología de almacenamiento de captura de carbono (CCS) En una de las unidades de negocios de generación en North Sumatra, a saber Pltu Base de leche.

Director de PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta dijo que este paso es parte de un compromiso estratégico PLN IP En el apoyo a las transiciones energéticas y la reducción de las emisiones de carbono del sector eléctrico.

«Creemos que la colaboración con académicos como ITB acelerará la transformación de la energía nacional hacia la emisión neta cero. La tecnología CCS no es solo una solución técnica, sino también un símbolo del espíritu de innovación y responsabilidad ambiental que defendemos». Bernadus dijo citado de su declaración, viernes 22 de agosto de 2025.

Este estudio de viabilidad comienza con una visita de campo del equipo de expertos de ITB al Pangkalan Susu Pltu del 4 al 6 de agosto de 2025. La actividad incluye una revisión de las instalaciones generadoras, discusiones técnicas, así como la recopilación de datos importantes para compilar un estudio exhaustivo de la potencial implementación de CCS.

Pangkalan Susu Pltu, como uno de los principales generadores en Sumatra del Norte, se considera que tiene un gran potencial para convertirse en la ubicación del piloto de implementación de CCS en centrales eléctricas basadas en carbón. La tecnología CCS permite la captura y almacenamiento de emisiones de carbono del proceso de combustión, para que pueda reducir significativamente las emisiones sin sacrificar la confiabilidad del suministro de electricidad.

Este estudio incluye análisis técnico, operativo, económico y ambiental. Algunos temas importantes discutidos incluyen necesidades de vapor, intensidad de emisión de co₂, rutas de tuberías e identificación de posibles ubicaciones de aplicaciones de tecnología CCS.

«PLN Indonesia Power continúa abriendo un espacio de colaboración entre el sector cruzado para garantizar que cada paso hacia la descarbonización se realice en un impacto medible, eficiente y significativo en el futuro de la energía de Indonesia».

Los resultados de este estudio serán la base en la planificación técnica del diseño, las estimaciones de costos y las estrategias de implementación a largo plazo. PLN Indonesia Power continúa abriendo un espacio de colaboración con académicos, gobierno y socios internacionales para acelerar el logro de los objetivos netos de emisión cero.