PLN IP cooperó bkkbn remisan turismo, este es el objetivo

Yakarta, Viva – PT PLN INDONESIA POWER (PLN IP) juntos Bkkbn La provincia de West Java lanzó oficialmente el programa Sayang Anak Foster Park (Tamasya) en el Tadika Gemilang TPA, Garut Regency. Este programa es parte del compromiso de la Compañía para apoyar el desarrollo de recursos humanos superiores que son sostenibles y tienen un impacto directo en la comunidad.

Leer también: Presidente de la DPD RI: People’s Implementation School of Asta Cita, debe ser la columna vertebral de los recursos humanos indonesios



Se sabe que más del 53 por ciento de las mujeres indonesias de 25 a 49 años ahora están funcionando, según datos de Sakernas 2024. En Java Occidental, las tasas de participación laboral de las mujeres alcanzaron el 51 por ciento, lo que refleja el creciente papel de los dobles de la madre como sostén de la familia y cuidador infantil.

Sin embargo, los datos de BKKBN 2023 muestran que el 68 por ciento de la primera infancia todavía está criado por familias extendidas sin estándares de crianza adecuados.

Leer también: Las alteraciones de la electricidad en Papua se pueden sentir hasta que Yakarta, PLN IP hace esto



El director de PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, dijo que este programa es un ecosistema sostenible, en línea con el 4to gobierno, fortaleciendo el desarrollo de recursos humanos (SDM).

«Creemos que la mejor inversión para el futuro de la nación es una inversión en niños hoy en día. El turismo es una forma tangible de la contribución de PLN Indonesia Power en la construcción de un ecosistema de desarrollo infantil seguro, saludable y de apoyo de manera óptima». Bernadus dijo citado de su declaración, jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: PLN IP GENJOT HR CALISIÓN UMKM fomenta la independencia económica de la aldea





Negocios sostenibles construidos por PLN IP de acuerdo con el principio de ESG

El programa de turismo está presente como una solución estratégica para proporcionar servicios de crianza holísticos, integradores y de calidad, incluidos aspectos físicos, cognitivos, sociales, emocionales y espirituales. Además, este programa fomenta la participación activa de los padres a través de clases de atención educativa y crianza de los hijos.

El lanzamiento del programa de turismo en Java Occidental estuvo marcado por la firma de un memorando de entendimiento entre Bkkbn y PLN Indonesia Power, así como por la inauguración de la implementación de TPA Mitra, a saber, TPA Tadika Gemilang (Garut Regency, UBP Kamojang); TPA Tunas Bangsa (Sukabumi Regency, UBP Gunung Salak); Tpa como salam y oración de la nación (ubp pelabuhan ratu); y la guardería TPA Miria y la guardería TPA Corán Madani (UBP Saguling).

El programa de turismo ha alcanzado 6 ubicaciones en la región de Java Occidental, con detalles del número de edades tempranas atendidas por aproximadamente 437 niños y el número de cuidadores capacitados a través de familiares aproximadamente 108 personas.

Eko Cahyono, presidente de ST de la Fundación Tadika Gemilang Garut TPA, dijo que este programa fue la respuesta a la innovación social cuyo impacto podría sentirse de inmediato.

«Con la existencia de turismo, no solo recibimos capacitación, sino también asistencia integral. Los niños se vuelven más activos y los padres están más involucrados». estrictamente.

El programa de turismo es parte de un proyecto de prioridad nacional en el contexto de acelerar el retraso en el retraso y fortalecer la resiliencia familiar. A través de la colaboración entre el gobierno, el mundo de los negocios y la comunidad, PLN IP espera crear un entorno laboral familiar y apoyar el nacimiento de la generación dorada de Indonesia.