PLN Electric Run 2025 Estaca El espíritu de reducción de las emisiones de carbono

Yakarta, Viva – PLN Eléctrico Correr 2025 se lanzó oficialmente a través de una conferencia de prensa que tuvo lugar el martes 12 de agosto de 2025 en Urban Forest, South Yakarta. Llevando el tema «Recarga como uno», este evento anual nuevamente invitó a miles corredor Desde varios grupos para correr juntos mientras expresa el espíritu de transición hacia la energía renovable.

Leer también: Hecho en Indonesia Run 2025 celebrado con éxito, corriendo juntos apoyando a la industria deportiva indonesia



En este tercer año, PLN Electric Run se ha convertido en un símbolo de movimientos colectivos que combinan entusiasmo deporteinnovación y preservación ambiental. A través de tres categorías de competiciones, a saber, 5k, 10k y medio maratón, PLN Electric Run 2025 invitó a 7.500 corredores a prevenir la producción de carbono de hasta 21.812 kg de CO₂, como una contribución real a la emisión neta de Indonesia Net 2060.

A la conferencia de prensa, así como al lanzamiento, el Secretario Corporativo de PT PLN (Persero) Alois Wisnuhardhana, Presidente Director de PLN Icon más Chipta Perdana, editor jefe adjunto en Kompas Adi Prinantyo, Secretario General de PB Pasi Tigor Tanjung, y Atleta Nacional Odekta E. Naibho. La presencia de estas figuras refleja la sinergia cruzada, desde las corporaciones energéticas, los medios de comunicación, los deportes, hasta la comunidad, para expresar la importancia de la colaboración hacia el futuro de la energía más limpia a través del funcionamiento de los deportes.

Leer también: Esports Indonesia que ingresa a una nueva era de colaboración cruzada de la industria



Como parte del compromiso de la sostenibilidad ambiental, el PLN Electric Run 2025 también coopera con el Grupo Recosistema y Pandawara como socio de la campaña de medio ambiente y previo al evento que conlleva el concepto de acontecimiento, que se está ejecutando mientras recoge basura. También habrá una serie de actividades interesantes durante la serie PLN Electric Run 2025 que no solo agrega euforia, sino que también infunde preocupación por el medio ambiente en la acción real.

En sus comentarios, el Secretario de PT PLN (Persero) Alois Wisnuwardana dijo que la ejecución eléctrica PLN era parte del esfuerzo continuo de PLN para apoyar la transición de energía hacia la emisión neta cero 2060.

Leer también: Fornas 2025 demuestra que Gili Trawangan no es solo un destino de vacaciones, sino un turismo deportivo



«PLN Electric se acerca a la conciencia de los corredores para participar en el movimiento de reducir las emisiones de carbono que generalmente son producidas por vehículos de combustible», dijo Alois. También enfatizó que este año, PLN está dirigido a la prevención de emisiones de CO2 a 21,812 kilogramos, basados en 7.500 participantes que participarán

Para aumentar el entusiasmo de los participantes en el apoyo a esta misión, PLN Electric Run 2025 ha preparado un premio total de RP. 730 millones y premios de dos autos eléctricos para corredores masculinos y femeninos que pueden romper los récords nacionales en la categoría de media maratón. En cuanto a otros premios que se distribuirán a través del sistema de sorteo, entre otros en forma de motores eléctricos, Apple Watch, AirPods, cupones eléctricos y varios otros premios atractivos.

Mientras tanto, para apoyar el funcionamiento suave de PLN Electric Run 2025, el presidente presidente de PLN Icon más Chipta Perdana explicó que PLN Icon Plus participó en una parte completa de la misión de Indonesia de NZE, junto con PT. PLN (Persero). Presentar PLN Mobile nuevamente como la principal plataforma de registro este año. Sin embargo, diferente de los años anteriores en los que el registro no solo se abre para los programas temprano de aves, grupos y de venta general, este año, PLN Icon Plus presenta un programa de agrupación.

A través de este programa, los clientes que realizan transacciones de token de electricidad o pagos de facturas con un cierto nominal pueden obtener la ranura PLN Electric Run 2025. Por lo tanto, cada vez más personas tienen la oportunidad de participar en PLN Electric Run 2025 y participar en Misión Sostenible PLN.

«La esperanza de PLN Icon Plus para PLN Electric Run este año es parte de actividades que siempre son consistentes con campañas sostenibles, por lo que la gente indonesia comenzó a priorizar las energía renovable en cada una de sus actividades diarias», dijo Chipta.

Con respecto al tema «Recarga como uno», el editor jefe adjunto del diario Kompas Adi Prinantyo también destacó la importancia del poder narrativo colectivo en la formación de un movimiento social sostenible. Según él, este tema refleja efectivamente los tiempos de los tiempos para que la colaboración tenga un impacto positivo en el medio ambiente.

«Con suerte, nosotros, como individuos, nos movemos juntos para formar una unidad para avanzar y seguir teniendo un impacto positivo en el medio ambiente, porque no se puede hacer un gran cambio solo una persona», dijo.

Además, ADI también explicó sobre la ubicación y la nueva ruta de PLN Electric Run este año. Según él, se tomó la decisión de proporcionar diferentes experiencias para los corredores, mientras suprimía más emisiones de carbono producidas.

«El espíritu que continuaremos protegiendo, correr por logro en aras del impacto que hace que el medio ambiente sea hermoso», concluyó Adi.

El secretario general de PB PASI, Tigor Tanjung, agregó sobre la transferencia de la ubicación de la ejecución eléctrica 2025 PLN este año. Según él, el cambio en los cambios de ubicación y ruta puede ser un desencadenante para PLN Electric Run 2025 para compartir el entusiasmo con la comunidad en general.

«En ese momento, junto con Kompas Daily saltamos inmediatamente al campo para asegurarnos de que la ruta PLN Electric Run sea una ruta buena y cómoda para los corredores. Especialmente también nos aseguramos de que esta ruta sea muy potencial para que los corredores rompan sus registros o produzcan podios», dijo con entusiasmo.

En línea con eso, los atletas nacionales Odekta E. Naibaho también acordaron que PLN Electric Run fue un evento de funcionamiento constante en el desarrollo de su campaña de sostenibilidad. Esto es algo interesante para los atletas porque, según él, no muchos informantes que brindan educación que correr puede ayudar a prevenir las emisiones de carbono.

«Han pasado 2 años que participé en la carrera, PLN Electric Run continúa brindando una experiencia nueva e interesante a los corredores en activación sostenible. Cada año, esta prevención del carbono también es una característica de PLN Electric Run», dijo.

El apoyo a estos valores también proviene del grupo Recosistema y Pandawara, que se conoce como la fuerza impulsora de la acción ambiental entre la generación más joven. Según ellos, eventos como PLN Electric Run se convierten en un medio efectivo para expresar cambios de pequeños hábitos que tienen un gran impacto.

«Creemos que el cambio no tiene que comenzar con grandes cosas. Pero desde la conciencia colectiva y la acción concreta juntos, como se hace en PLN Electric Run. Apoyamos plenamente y estamos listos para ser parte del movimiento de repetición con los corredores PLN Electric Run para el futuro más verde», dijo el representante de Pandawara.

A través de una implementación inclusiva, orientada a la sostenibilidad y llena de colaboración cruzada, PLN Electric Run 2025 confirma su posición como algo más que un evento deportivo. Esta actividad es un símbolo de un movimiento conjunto hacia el futuro de la energía limpia, que no solo obtuvo logros, sino que también fortalece la conciencia pública de la importancia de los estilos de vida ecológicos.