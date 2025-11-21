PLN colabora con socios noruegos y japoneses para fomentar los mercados transfronterizos de carbono en la COP30

Jacarta – Gobierno de Indonesia a través del PT PLN (Persero) destaca su apuesta por fortalecer el mercado carbón a nivel mundial mediante el establecimiento de dos colaboraciones estratégicas en el foro Seller Meets Buyer en el Pabellón de Indonesia en la Conferencia de las Partes 30 (COP30) en Belém, Brasil, el jueves (13/11).

El PLN firmó una Expresión Mutua de Intención con el Gobierno noruego a través del Global Green Growth Institute (GGGI), así como un Memorando de Entendimiento (MoU) con Carbon Ex Inc, una empresa japonesa. Esta iniciativa es un paso importante para que Indonesia acelere el desarrollo de proyectos bajos en carbono y fortalezca los mercados de carbono a nivel global.

El Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental de la República de Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dijo que la colaboración creada en este foro es una parte importante de los esfuerzos para fortalecer la contribución de Indonesia a la reducción emisión global.

«Para Indonesia, este impulso es muy importante porque demuestra la capacidad de Indonesia para apoyar el logro del objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la implementación del comercio de carbono en virtud del artículo 6 (Acuerdo de París)», dijo Hanif, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

El director de Tecnología, Ingeniería y Sostenibilidad del PLN, Evy Haryadi, explicó que el PLN, junto con el Gobierno, ahora están asumiendo un nuevo papel como catalizador y acelerador del mercado de carbono para acelerar la transición. energía y fomentar la colaboración entre países en la mitigación del cambio climático.

«El mundo está avanzando con pasos firmes hacia el objetivo de Emisiones Netas Cero, e Indonesia no es una excepción. PLN se ha comprometido a lograr Emisiones Netas Cero para 2060, en línea con el objetivo nacional y el Acuerdo de París. Para lograr esta ambición, la colaboración no es una opción sino una necesidad», dijo Evy.

Evy dijo además que el Gobierno ha lanzado el Plan de Negocios de Suministro de Electricidad (RUPTL) 2025-2034, que apunta a una capacidad de generación adicional de 69,5 gigavatios (GW), de los cuales el 76% o 52,9 GW provendrán de EBT y almacenamiento. Se espera que estos nuevos activos generen más de 1.000 teravatios-hora de electricidad verde durante los próximos diez años, abriendo enormes oportunidades para el desarrollo de energías limpias.

«Indonesia tiene una gran oportunidad de liderar una transición hacia una energía limpia que fomente la transformación económica verde a través del uso de energía en Indonesia. Y queremos ser un líder no sólo a nivel regional, sino también un líder global proporcionando un suministro abundante de energía verde, así como diversas instalaciones para respaldar los objetivos de sostenibilidad que los clientes necesitan en el futuro», continuó Evy.