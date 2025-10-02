PLN aumentó los ingresos de RP. 281 billones en el primer semestre de 2025, las ventas de electricidad aumentaron 4.53 por ciento

Yakarta, Viva – PT PLN (Persero) Informes ingreso ascendiendo a RP 281 billones en el semestre I-2025, o aumentó en comparación con el mismo período del año pasado que ascendió a RP 262 billones.

En los estados financieros del semestre I-2025 publicado a través de la Bolsa de Valores de Indonesia (IDX), PLN dijo que venta La energía eléctrica es el principal contribuyente a estos logros.

Donde, el valor de las ventas de electricidad en ese período se registró en Rp 179.58 billones, o naik 4.53 por ciento en comparación con el semestre I-2024.

PLN 150 kilovoltio (kV) Subestación de electricidad en Kolaka

El jefe del Centro de Alimentos, Energía y Desarrollo Sostenible para Indef, evaluó Abra Talattov, el desempeño financiero de PLN fue monitoreado muy bien en los últimos años porque siempre registra ganancias.

«PLN experimentó la última pérdida en 2013. Incluso en el período anterior y luego siempre se beneficia significativamente», dijo Abra en su declaración, el jueves 2 de octubre de 2025.

Afirmó que esta es una prueba de que PLN logró llevar a cabo la función de las entidades comerciales y los servicios públicos muy bien.

Incluso detalló, la relación entre los activos de deuda con PLN se registró como aún por debajo del 50 por ciento, mientras que la relación deuda / capital era del 69.1 por ciento para que todavía estuviera dentro de los límites razonables para las compañías a gran escala.

«Esto demuestra que la gestión financiera es relativamente buena al mantener algunas de las proporciones de indicadores que permanecen bajo control», dijo Abra.

Como una empresa estatal que posee el mandato de los servicios públicos, según él, la sostenibilidad de las finanzas de PLN depende mucho del apoyo del gobierno, especialmente en la gestión de la deuda.

Además, el Abra continuo, PLN es muy activo en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos fuera de las ventas de electricidad para mantener la rentabilidad.

«Las grandes ganancias son muy útiles para satisfacer grandes necesidades de inversión de energía renovable y digitalización de redes», dijo.