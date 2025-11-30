PLN acelera la recuperación de electricidad de Aceh para maximizar la colaboración entre agencias

Jacarta – Esfuerzo recuperación El suministro de electricidad de Aceh tras la inundación repentina y el desastre de deslizamiento de tierra continúa acelerándose a través de la colaboración intersectorial. Gobierno central, Gobierno provincial de Aceh, TNI, Polri y PLN actuar juntos para garantizar que el manejo de emergencias sea efectivo para que los servicios de electricidad para las comunidades afectadas puedan restablecerse rápidamente.

Lea también: El Ministro del Interior, Tito, va directamente a Lhokseumawe para comprobar la infraestructura vital y distribuir la ayuda



El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, destacó la distribución de la ayuda logística Se desplegará teniendo en cuenta que muchas zonas todavía están aisladas y realmente necesitan ayuda.

«La principal prioridad del gobierno en este momento es apoyar la logística para la comunidad, desde alimentos, necesidades personales como ropa hasta medicamentos. Toda la ayuda se distribuirá utilizando equipos de defensa del TNI a los puntos afectados», dijo, citado el domingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: La Policía Nacional envía 4.459 kg de asistencia logística a las víctimas de desastres naturales en el norte de Sumatra



Sjafrie también destacó que la recuperación se estaba acelerando. electricidad es una necesidad urgente para las comunidades afectadas. Valoró los rápidos pasos del PLN en el terreno y alentó a seguir optimizando el proceso de recuperación.

«El primer paso es reforzar la movilidad aérea. Estamos concentrando toda la logística. Hay que conectar la electricidad en poco tiempo. Aumentaremos la potencia de los helicópteros. Hay que acelerar la evacuación por tierra y por aire», afirmó.

Lea también: BNPB revela que la asistencia logística ha aterrizado en el norte de Sumatra, aquí están los detalles



El ministro del Interior, Tito Karnavian, también mostró su apoyo a acelerar la recuperación de Aceh enviando un equipo especial a las zonas afectadas para ayudar a acelerar la recuperación. Destacó la importancia de estabilizar los servicios públicos, incluidos los servicios de electricidad para la comunidad.

«La necesidad de electricidad es muy crucial. Nosotros, junto con el gobierno regional, el TNI, la Polri y el PLN, seguimos acelerando la recuperación para garantizar que las comunidades afectadas puedan disfrutar inmediatamente de los servicios de electricidad», dijo Tito.

De acuerdo con las instrucciones del Gobierno, el director principal del PLN, Darmawan Prasodjo, dijo que el PLN continúa movilizando los mejores recursos y personal de unidades de toda Indonesia para restaurar la red eléctrica en las zonas afectadas. También continúa colaborando con todas las partes para alentar la aceleración de la recuperación de la electricidad después del desastre en Aceh.

«Recibimos instrucciones del presidente de que todas las fuerzas del PLN deben movilizarse para ayudar en la recuperación del desastre, tanto de inundaciones repentinas como de deslizamientos de tierra ocurridos en Aceh. Por esta razón, según las instrucciones del presidente, todos estamos colaborando», dijo Darmawan.

En el proceso de recuperación, el PLN continúa colaborando con el Gobierno Provincial de Aceh, el Comando Militar Regional de Iskandar Muda (Kodam), la Base de la Fuerza Aérea (AU) Sultán Iskandar Muda, la Policía Regional de Aceh (Polda) y la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Aceh (BPBD) bajo la dirección del gobierno central.