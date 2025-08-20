PlayStation 5 aumento de precio a $ 550

Sony está aumentando el precio de su PlayStation 5 consolas en los Estados Unidos por $ 50 a partir del jueves.

La nueva estructura de precios es la siguiente:

PlayStation 5 – $ 549.99

PlayStation 5 Digital Edition – $ 499.99

PlayStation 5 Pro – $ 749.99

Actualmente, la consola estándar de PlayStation 5 tiene un precio de $ 499.99.

El precio se anunció en Una publicación de blog compartida por PlayStation WednesdaydaY, que declaró: «Similar a muchas empresas globales, continuamos navegando por un entorno económico desafiante. Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio minorista recomendado para las consolas PlayStation 5 en los EE. UU. A partir del 21 de agosto».

PlayStation señaló que «los precios minoristas recomendados para los accesorios de PlayStation 5 permanecen sin cambios, y no tenemos otros cambios de precios para anunciar para mercados adicionales».

Más por venir …