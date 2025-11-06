Playboy y Hefner Capital realizan una película sobre la Guerra Fría ambientada en Playboy Club

Playboy y Hefner Capital se han asociado en “Dead After Dark”, un thriller de terror de la época de la Guerra Fría ambientado en el icónico Playboy Club de Miami.

La película será producida por Cooper Hefner, socio gerente de Hefner Capital y ex director creativo y jefe de asociaciones globales de Playboy Enterprises. Hefner es hijo del fundador de Playboy, Hugh Hefner. Más adelante se anunciarán socios creativos y de producción adicionales.

Si bien no se ha anunciado ningún elenco, una fuente cercana a la producción dice que los actores que encabezan la lista de deseos para papeles incluyen a Scarlett Hefner (“The Vampire Diaries”), así como a Lukas Gage y Patrick Schwarzenegger de “White Lotus”. Como la función se encuentra en una fase inicial de desarrollo, las cosas podrían cambiar.

«Esta asociación creativa refleja el compromiso de Playboy de presentar y desarrollar nuestra estrategia de contenido basada en historias», dijo Ben Kohn, director ejecutivo de Playboy. «‘Dead After Dark’ es otro paso en un esfuerzo más amplio de la compañía para desarrollar un universo de entretenimiento conectado de Playboy, uno que se base en los vastos archivos de la marca, su influencia global y el apetito de los consumidores por nuevas IP. Estamos entusiasmados de ver cómo esta primera película resuena con el público y de continuar colaborando con grandes socios para desarrollar historias adicionales en el cine, la televisión y las plataformas emergentes».

«‘Dead After Dark’ es una carta de amor tanto al cine de género clásico como al legado de Playboy como plataforma de narración», dijo Cooper Hefner. «Nuestro objetivo es crear algo que no sólo sea entretenido y emocionalmente resonante, sino también fiel a la imaginación y la curiosidad cultural que han definido a Playboy durante más de setenta años. Estamos entusiasmados de ofrecer algo completamente original para los fans de Playboy que todavía resulte inequívocamente familiar».