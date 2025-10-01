Play Dirty Director Shane Black en estrellas de disputa como Mark Wahlberg

Shane BlackEl nombre de ‘el nombre es sinónimo de algunas de las películas más machistas jamás hechas, incluidas «Arma letal», «Predator» y «The Last Boy Scout». Su nueva película, «Jugar sucio«Ahora transmitiendo en Amazon Prime Video, no es una excepción. Una interpretación contemporánea de las novelas clásicas de» Parker «de Donald E. Westlake sobre un ladrón de alto riesgo, The Film Stars Mark Wahlberg y Lakeith Stanfield como ladrones con el objetivo de sacar el mayor atraco internacional de sus vidas. Sin embargo, una película de acción de Globetrotting protagonizada por dos perros alfa fue territorio bien trasero para Black, quien ha pasado su vida trabajando con listos A más grandes que la vida como Robert Downey Jr., Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Russell Crowe. No hace falta decir que ha descubierto el método para mantener el control en el set cuando está en la silla del director.

«He sido absolutamente bendecido de trabajar con algunas de las ‘personas mágicas'», dice Black. «‘Las personas mágicas’, para mí, son aquellos que contratas y dices: ‘Hay ese actor que hace esa cosa. Ahí está, haciendo eso por lo que le pagamos’. Pero lo más interesante siempre ha sido cuando los contratas, sabiendo que no sabes bien lo que vas a obtener, solo sabes que va a ser genial.

Wahlberg mostró su magia de una manera única, entrando con una preparación que refleja su notoria ética de trabajo.

«Mark apareció después de haber memorizado el guión», dice Black. «Sabía todos los matices. No se sentó antes, murmurando: sabía todas las líneas, por lo que podría variar de eso. Si alguien quiere improvisar, y hubo algunas personas en el set que eran particularmente propensas a eso, Mark mantiene al día. Mark simplemente salta a eso. Él ve una oportunidad de despedir. Ese tipo de ser lo que me gusta de Mark en particular, porque lo hace, cuando lo hace, cuando lo hace, cuando lo hace, cuando lo hace. Creo que es el mejor activo de un actor: dejar que el trabajo anterior informe la actuación, pero no estar pensando en ello cuando estás en el momento «.

Muchos de los guiones de Black están definidos por una dinámica de amigos de disputas, y «Play Dirty», que escribió con Charles Mondry y Anthony Bagarozzi, no es diferente. El alumno de Wahlberg es interpretado por Stanfield, y Black, un actor mismo, dice que el alumbre de «Atlanta» se acerca a la nave de una manera completamente diferente.

«Estaba hablando con Lakeith sobre la actuación y dije: ‘Siempre estaba un poco nervioso. Sentí que no podía llegar allí'», dice Black. «Y él dijo: ‘No entiendo eso, porque para mí tienes todas estas opciones. Simplemente eliges una. Estás en el centro de una rueda, y todos estos radios están saliendo al límite, al comportamiento del personaje. Vas,» ¿Cuál es que quiero tomar? «‘ Es como ese músico frustrante: cuando no puedes escribir música y dices: ‘¿Cómo lo haces?’ Él dice: «Dios mío, hay melodías en el aire. Es como, amigo, no es tan fácil, ¿sabes?

Mark Wahlberg y Lakeith Stanfield en «Play Dirty». © MGM/Cortesía de Everett Collection

Mientras se apresura a citar los talentos de su elenco y su equipo, la reputación de Black en Hollywood como un buen tipo que obtiene resultados lo precede. Jules Daly, quien produjo «Play Dirty», así como grandes características de acción como «The Tomorrow War» y «Ghosted», dice que la oportunidad de trabajar con Black era lo que primero la atrajo al proyecto.

«Se habla de que Shane Black sea un poco reservado, sea tímido, es insular, es brillante pero es esas cosas, y tuvimos el mejor momento», dice Daly. «Trabajar con cualquiera que sea escritor y director de un productor es un placer porque puedes estar en movimiento, puedes estar sentado en Video Village y hacer un cambio. También tuvimos [co-writers] Anthony y Chuck con nosotros. Así que no era como si estuviéramos enviando páginas durante la noche de regreso a los EE. UU. Y despertándose hacia ellos y no eran lo suficientemente buenos al día siguiente. Pero sentarse con los tres y hacer la película fue un placer absoluto y una risa «.

Daly también dice que los éxitos anteriores de Black facilitaron una parte específica de su trabajo.

«Más que cualquier director con el que haya trabajado, todo elenco quiere trabajar con Shane Black», dice ella. «No había nadie que no pudiéramos poner por teléfono, nadie que no quisiera estar en la película. Todo se trataba de programar. Eso fue más notable que casi cualquier director con el que he trabajado. Fue una película tan fácil de elegir y el elenco es delicioso».

A pesar del éxito de su trabajo anterior, Black dice que es fundamental para él permanecer enfocado al atenuar el ruido exterior.

«Apagando la exageración es necesaria de la misma manera que no puedes pensar en el dinero», dice. «Cuando eres contratado para escribir un guión, no puedes pensar: ‘Oh, Dios mío, esta página fue tanto dinero, es mejor que sea bueno’. Una vez que asume el trabajo, el trabajo se convierte en todo.

Y a veces eso viene con tener que confiar en tu instinto y no obtener demasiado meta. Por ejemplo, muchas de las películas más famosas de Black se establecen durante la Navidad, desde «Arma letal» hasta «Kiss Kiss Bang Bang» hasta «Iron Man 3.» Pero a pesar de que Black sabía que una sensación de Yuletide en «Play Dirty» recibiría un asentimiento de reconocimiento de los fanáticos, al principio no quería apoyarse en ella.

«La gente a menudo habla sobre el motivo navideño que a veces tengo en las películas», dice Black. «Una vez que la gente nota eso, esa plantilla está activa. Lo haría, pero al mismo tiempo, estaba pensando:» Ahora que es una especie de pony de un solo truco que la gente realmente está notando, en realidad es parte de lo que llamaste «el bombo», entonces está perdiendo su brillo «. Ahora, en esta película, quería hacer invierno en la ciudad de Nueva York, y pensé: ‘Dios mío, aquí vamos de nuevo’. Podríamos establecerlo en febrero en el Día de los Presidentes, pero ya sabes, ¿por qué estamos en Nueva York, es invierno, bien podría ser Navidad «.

Esa sensación de aventura es lo que dice Black lo mantiene haciendo películas.

«Tiendo a buscar cosas que, especialmente a medida que envejezco, son argumentos para mí para mí para creer en un sentido de asombro, para que todavía crean en la escritura del próximo capítulo», dice. «Los temas que son importantes parecen ser personas que son derribadas y encuentran una razón, a pesar de sí mismos, para levantarse y continuar».

Mira el trailer «Play Dirty» a continuación.