Plátano ‘torpedo 1’ hacer geger

Yakarta, Viva – Centro de protección Variedad Planta y licencias agrícolas (PVTPP) con una variedad de variedades que han obtenido el derecho a la protección de las variedades de plantas (PVT) en exhibición.

Estas variedades incluyen arroz nutrizinc inpari, Rojolele Srinar, Diamond Semar 52 y plantas ornamentales, como Begonia Tuti Siregor y Bravera Lipstick Flowers.

Además, también mostró variedades superiores de chile rojo como Lingga y Ciko. Un producto que recibe gran atención de los visitantes es banana bocina ‘Torpedo 1‘Los resultados de la reproducción de la Universidad Bina Nusantara.

Esta variedad de plátano se destaca debido al gran tamaño de la fruta y la carne de fruta gruesa, por lo que tiene el potencial de convertirse en una mercancía superior en los mercados nacionales e internacionales.

El jefe del Centro Pvtpp, Leli Nuryati, afirmó querer expandir la comprensión pública relacionada con el sistema de protección de las variedades de plantas en Indonesia.

«Queremos demostrar que la protección de las variedades de plantas no solo reconoce el trabajo del criador, sino que también abre oportunidades económicas mediante el uso de variedades superiores producidas», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.

Para obtener información, PVTPP participó en la exposición IPXpose 2025 en el edificio SMESCO, South Yakarta.

IPXpose 2025 se convierte en un espacio interactivo para que la comunidad, los académicos y los actores comerciales conozcan más estrechamente la variedad de variedades vegetales protegidas, al tiempo que fomenta la colaboración en el desarrollo de la innovación agrícola nacional.

Con el tema ‘Exponer 3 plantación de examen sustantivo de PVT como una instalación en el manejo de la PVT en Indonesia’, PVTPP muestra el importante papel de las plantaciones de examen sustantivo como una instalación de apoyo para un examen sustantivo para la protección de nuevas variedades de plantas.