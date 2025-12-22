Plataforma de control de propiedad viral en redes sociales, ¿qué es?

VIVA – X los usuarios de las redes sociales se están animando con la plataforma Kawal Harta. Esta plataforma se volvió viral desde el sábado 20 de diciembre tras presentar datos sobre riqueza oficina en el país. Al igual que en la cuenta X @imrenagi, inicialmente admitió que era escéptico con respecto a la plataforma, pero luego se interesó después de ver datos sobre el crecimiento del patrimonio de los funcionarios.

«Al principio estaba escéptico, ¿cuál es el propósito de monitorear los activos de los funcionarios? ¿Qué podemos hacer realmente? Después de ver la sección ‘Crecimiento de la riqueza’, inmediatamente pensé, guau, es genial que podamos ver los nombres de los nuevos «jugadores». Pero qué podemos hacer… jaja», escribió, citado en su cuenta.

Entonces, ¿qué es Kawal-Harta? Según su sitio web oficial, KawalHarta es una plataforma independiente que recopila, visualiza y monitorea datos patrimoniales de los funcionarios públicos indonesios. Transformamos datos dispersos de LHKPN en información a la que el público puede acceder, comprender y analizar fácilmente.

«Presentamos datos LHKPN precisos y fiables en un formato fácilmente accesible para todos los indonesios», se lee en un comunicado en la plataforma, citado el lunes 22 de diciembre de 2025.

También se dice que esta plataforma puede organizar datos sobre la riqueza de los funcionarios públicos. Debido a que hasta ahora los datos sobre la riqueza de los funcionarios en Indonesia a menudo se encuentran dispersos en varias fuentes, es difícil rastrear los cambios a lo largo del tiempo y no se presentan en un formato que sea fácil de entender. El público tiene dificultades para monitorear si la riqueza de los funcionarios aumenta naturalmente o no.

Los datos de LHKPN están dispersos y son de difícil acceso

No hay una historia clara de cambios en la riqueza.

El formato de los datos es difícil de entender para el público en general.

No existe un sistema de alerta de cambios significativos

Lista de riqueza de los funcionarios públicos en Indonesia

Según el sitio X KawalHarta, existe una lista de los 10 funcionarios más ricos de Indonesia. Además, también se proporcionaron datos sobre el crecimiento de la riqueza de los funcionarios públicos.

Si nos fijamos en el resumen de los datos presentados, el primer puesto del funcionario más rico de Indonesia lo ocupa el Ministro de Turismo, Widiyanti Putri, con un total de 5,44 billones de rupias. Mientras tanto, en segundo lugar está el Comisionado Presidente y Comisionado Independiente de PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Yanuar Ali (Denny JA), que asciende a 3,08 billones de rupias.