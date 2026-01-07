Planes de presentadora de los Globos de Oro de Nikki Glaser: Ted Sarandos asado, multimillonarios

Cómico Nikki Glaser obtuvo altas calificaciones el año pasado por su carrera inaugural como presentadora de los Globos de Oro, logrando el equilibrio adecuado entre criticar y celebrar Hollywood. Y valió la pena: no sólo los productores Glenn Weiss y Ricky Kirshner alabar a glaser por proporcionar el ambiente adecuado para el espectáculo, pero la ceremonia tuvo un promedio de 10,23 millones de espectadores, colocándola entre Las 100 mejores transmisiones del año. por primera vez desde 2020.
Ahora, cuando la 83ª edición de los Globos, dirigida por Dick Clark Prods., regresa este domingo a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS, Glaser está de regreso para un bis. El presentador habló con Variedad sobre qué esperar y por qué espera que le pidan que vuelva por tercera vez.
¿Cómo va la preparación? Estás a menos de una semana del espectáculo. ¿Estás encerrado en este punto?
Me siento en buena forma. Hasta este momento he recorrido el set por la ciudad unas 77 veces. Todavía hay algunos momentos en los que pensamos: «Tenemos que golpear a esta persona». Pero, ¿cómo haces una broma sobre Julia Roberts sin que todos se vuelvan contra ti? ¡Me estoy dando cuenta de que no se debe burlar de algunas personas!
Las audiencias de los clubes son muy diferentes de las audiencias de la industria.
Ya no vivimos en una monocultura. La gente no ha visto ni siquiera algunas de las películas o programas de televisión más importantes de este año. Entonces eso es realmente una lucha. Se trata de encontrar una manera de educarlos sobre de qué se tratan estas cosas y luego burlarse de ello. Este es uno de los conciertos más difíciles porque intentas complacer a tanta gente y es casi imposible darles a todos lo que quieren. A la gente que mira en casa le encanta cuando vas a matar y pones a estos personajes destacados en su lugar. Pero creo que la gente no se da cuenta de que si el chiste no funciona bien y la cámara enfoca un primer plano de Leonardo DiCaprio poniendo los ojos en blanco, en casa, sin importar cuán bueno sea el chiste, dirás: «Eso no fue gracioso. Fue demasiado lejos». Es una línea muy fina.
Lo lograste en el primer año, entonces, ¿por qué arriesgarte por un segundo año?
Quiero ser uno de los anfitriones a los que la gente diga: «¡Ella fue la anfitriona de eso!». Los presentadores que realmente dejaron su huella en el programa, como Ricky. [Gervais] y tina [Fey] y amy [Poehler] Lo hizo tres o cuatro veces cada uno. ¡Quiero estar en la conversación con ellos! Puedes hacer cualquier cosa una vez, pero hacerlo dos veces es una hazaña. Probablemente querré hacerlo una tercera vez. Y, sinceramente, también es muy divertido. Hay algo realmente satisfactorio cuando lo haces bien, cuando pones tanto trabajo.
¿Cómo te sientes este año en comparación con el año pasado en este momento? ¿Te sientes un poco más preparado?
Utilicé prácticamente el mismo tipo de método de entrenamiento que el año pasado, donde comencé aproximadamente con un mes de anticipación. Miro todo. Empiezo a escribir chistes, a pasearlos por la ciudad y a ejecutar el set tantas veces como sea posible. Es diferente este año. Algunos años obtienes mucho oro. El año pasado tuvimos nominados como “Night Bitch”, nombres divertidos que dan mucho que hablar. Este año son “Bugonia” y “Pluribus”, cosas a las que realmente no puedes hincarle el diente desde una perspectiva cómica. Esa es simplemente su naturaleza.
Los Globos del año pasado fueron justo antes de los incendios de Los Ángeles y la inauguración. Hay un estado de ánimo diferente tanto en el país como en Los Ángeles. ¿Cómo te adaptas a eso?
No querrás tocar nada que pueda derribar a toda la habitación o que les recuerde algo realmente trágico. Pero al mismo tiempo, no querrás ignorarlo por completo. Hay ciertos gestos que hacemos sin ser demasiado estrictos. Estoy tratando de encontrar la nota perfecta para tocar. En términos de política, siento que todos estamos muy cansados en este momento, y es casi como si todo lo que tenemos que hacer ahora es reírnos de ello y realmente mirar esta entrega de premios como un escape de ello.
¿Cómo aborda temas como Venezuela o los expedientes Epstein?
Simplemente lo tocas, lo golpeas aquí y allá. El año pasado mencioné el nombre de Diddy, y este año, ha salido aún más sobre Diddy. Así que no digamos Diddy, sino que aludimos a Diddy. Aludimos a la lista. Creo que la mejor manera de salirse con la suya con ese tipo de chistes es hacerlos tan rápido que pienses: «¿Acaba de hacer ese chiste?». Es delicado y es posible que algunas cosas no se solucionen. Sigo pensando, si estuviera viendo el programa, ¿cómo me gustaría que se hiciera?
Más allá de la política, ¿qué pasa con las cosas más internas de la industria del béisbol? ¿Hasta qué punto puedes abordar el destino de Warner Bros., el tipo de chistes que pueden matar en la sala pero desconciertan al resto del país?
Creo que tienes que hacerlo. La gente en casa es lo suficientemente inteligente como para saber que si no saben de qué estás hablando, tal vez tengan que buscarlo en Google. Es dejar tanta comedia sobre la mesa como para no discutir esas cosas sobre las que todos están tan educados. Así que sí, habrá chistes sobre fusiones, habrá chistes sobre IA. La gente que no va al cine, las cosas que sentimos en esta industria, no puedo evitar bromear sobre ellas.
Esta es también la oportunidad perfecta para morder las manos que te alimentan, como David Ellison o Ted Sarandos.
Por suerte, descubrí que esos tipos tienen buen sentido del humor acerca de sí mismos. Ted Sarandos siempre está en la sala y yo digo: «Tenemos que contar un chiste de Ted, porque él puede soportarlo». No deberían enfadarse por estos chistes. Están en la cima. Nunca me preocupo por ofenderlos. ¡Son multimillonarios!
Mencionaste hacer tu monólogo por la ciudad. Siempre me impresiona que los chistes no se filtren.
¡Yo también! Llamaré a la gente y les diré: «¡Apagad eso!». También tengo a mis amigos conmigo con ese tipo de alcance fuera de la habitación. Hace una semana se me ocurrió que sería realmente malo si algo se filtrara. Si apareciera en línea, realmente arruinaría un gran momento, porque la comedia no es tan buena la segunda vez que la escuchas. Simplemente confío en el público. La gente está tan emocionada que estoy dispuesto a probar este material. Llegan a ser parte de este proceso y realmente les hago sentir como si fueran un grupo de enfoque que yo he seleccionado. Así que creo que simplemente confío en ellos y espero que no me jodan.
Una de las novedades de este año es la categoría de podcast, y tú acabas de terminar la tuya. ¿Lo iniciarás de nuevo para ser elegible el próximo año?
Creo que no. Sinceramente es mucho trabajo. Es implacable y nunca se detiene, y nunca terminas. Creo que el podcasting me estará esperando en algún momento, pero ha sido agradable no tener que decir cada pensamiento que me viene a la mente ante un micrófono todos los días. Cuanto más famoso te vuelves, más titulares aparecen en los titulares por las tonterías que dices. Simplemente dejé que se rasgara demasiado. Necesito tomarme un descanso de eso.
Has estado ocupado de todos modos, incluido un nuevo especial que se lanzará en Hulu a finales de este año. ¿Existe una ETA al respecto?
En algún momento de 2026. Sé la fecha, pero no puedo decírtelo, pero llegará muy pronto. Estoy realmente orgulloso de ello. Creo que es mi mejor trabajo hasta ahora. Se ve impresionante y será muy emocionante promocionarlo. Y luego me iré de gira otra vez. Estoy empezando a escribir películas. Voy a filmar una película. El día después del Globos de OroEntro en ensayos para un proyecto cinematográfico para Netflix [“The Fifth Wheel”] con Eva Longoria dirigiendo y Kim Kardashian y Fortune Feimster y Brenda Song. Así que, para ser honesto contigo, realmente no tengo tiempo para hacer podcasts.
Y, por supuesto, estamos esperando cuando ocurra el próximo asado.
Ya han pasado casi dos años y el festival Netflix Is A Joke se acerca en mayo, que es cuando suelen hacerlo. He oído rumores, pero no he oído nada concreto. Creo que es muy difícil conseguir que alguien se registre para eso. Se necesita alguien con una piel dura y un ego realmente fuerte, o un ego tan inflado que crea que puede manejarlo. Me encanta un buen asado, pero me pone un poco nervioso hacerlo yo mismo. Mi propio ego está empezando a lastimarse en asados, ahora tengo 41 años. Cuando tenía 30 años, podían llamarme viejo y yo decía: «Sí, pero 30 no es viejo». Ahora estoy empezando a sentir que mi edad tal vez sea un problema en esta industria y no es algo sobre lo que realmente quiera llamar la atención. Sinceramente, hiere tus sentimientos, así que entiendo por qué las celebridades no quieren hacerlo. Piensas: «Sé exactamente de qué se van a burlar, puedo manejarlo». Pero encuentran cosas que ni siquiera habías pensado sobre ti mismo, y es esclarecedor de una manera realmente aterradora.
Parece que tal vez te estás alejando de la comunidad tostadora.
¡No necesariamente! Me encanta y sería difícil dejarlo ir sin hacerlo. Simplemente tendría que ser el momento adecuado y la persona adecuada. El de Tom Brady fue muy divertido. Fue genial conseguir a alguien tan grande que no podía creer que lo estuviera haciendo. Realmente quiero hacer a alguien así, en el que digas: «¡Vaya, esta persona nunca nos ha dejado hablar sobre ella y se va a abrir de esa manera!». Realmente se tratará de si tengo tiempo para comprometerme. Realmente trabajo duro en eso. Entonces todo se reducirá a eso. Y si me siento viejo ese día.
¿Cuáles son tus elecciones para los Globos de este año?
“Una batalla tras otra”, pensé, era una obra maestra. Me encanta «Marty Supremo». Creo que realmente es entre esos dos, pero también me encantó “Sentimental Value”. quiero a timotee [Chalamet] para ganar. También Leo. Creo que el mayor desaire fue el de Hugh Jackman por “Song Sung Blue”. Esa película no ha recibido las flores que se merece.
En televisión, no es elegible este año porque acaba de salir, pero todos hablaban de “Heated Rivalry” durante el receso.
No lo he visto todavía. Pero ya estoy emocionado, pensando en ello. Espero que esos tipos puedan aparecer. Es muy emocionante tener un programa como ese, que es tan popular y que también parece maduro para la comedia.
El año pasado, su número «Popular» que mezclaba «Wicked» y «Conclave» fue un éxito. ¿Estás pensando en algo similar este año?
Hay algunas cosas que vamos a repetir, y me encanta cantar, y me encanta la idea de infligir esto a estas personas. Me encanta interpretar a ese personaje, que dice: «¡Tengo una idea!». y de repente soy Billy Crystal. No puedo evitar tal vez hacer otro tipo de canción y baile. No estoy exactamente seguro de cómo vamos a lograrlo, pero estoy calentando. Digamos simplemente eso.
Esta entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad. La empresa matriz de variedades, PMC, es propietaria Productos de Dick Clark. en una empresa conjunta con Eldridge.