Planes de Prabowo para el Año Nuevo en las zonas afectadas por el desastre de Sumatra

Jacarta – El ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, reveló los planes del presidente. Prabowo Subianto revisará el manejo desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra a principios de año.

«El plan es que (el presidente Prabowo inspeccionará la zona afectado desastre)», dijo Prasetyo después de una conferencia de prensa sobre gestión de desastres en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo visita una tienda de campaña para refugiados en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Agregó que el Jefe de Estado prevé recibir el Año Nuevo en las zonas afectadas por desastres como una forma de preocupación y empatía hacia la comunidad.

Sin embargo, Prasetyo no explicó el plan en detalle. Pras sólo dijo que Prabowo planeaba pasar la víspera de Año Nuevo en lugares afectados por el desastre.

«Ese es el plan», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto enfatizó que revisará cada semana la evolución de la situación en las zonas afectadas por desastres en Aceh, Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) y Sumatra Occidental (Sumbar).

Así lo reveló Prabowo mientras se dirigía a las filas del Gabinete Rojo y Blanco en el Palacio Merdeka el lunes 15 de diciembre de 2025.

«Tengo previsto visitar al menos una vez por semana la zona (afectada por el desastre de Sumatra) para seguir los acontecimientos», dijo Prabowo.

Prabowo enfatizó que no trabajó solo, sino que trabajó con la ayuda de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco, voluntarios que trabajan juntos, el gobierno regional y otros niveles de instituciones.

«Pedí mostrar el video antes, pero no entendí que había demasiada gente diciéndome gracias. Creo que podrían decirme que en realidad no fue mi resultado. Fue el resultado de todos nosotros trabajando juntos», dijo.

Prabowo enfatizó que todos los sectores de la sociedad están trabajando arduamente para ayudar a las víctimas afectadas por el desastre en Sumatra.



«Especialmente aquellos que están en el campo, aquellos que trabajan duro durante semanas, aquellos que también arriesgan sus vidas. También están nuestros miembros que perdieron la vida para ayudar». pueblo los afectados», concluyó.

«Sí, nuestra gente es sencilla, ¿no? Si el Gobierno central estuviera presente o elementos del Gobierno central estuvieran presentes, definitivamente sabrían que este es el señor Prabowo, señor Presidente. Creo que es normal que la gente piense así. Por otro lado, si nada sale mal, el señor Presidente también es responsable. Entonces, ese es el riesgo de un líder», continuó.