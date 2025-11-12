Planes de la temporada 2 del videojuego de Aaron Paul

Estudio ad hocEl videojuego de estilo «elige tu propia aventura»Despacho» lanzó sus dos últimas entregas el miércoles, brindando a más de 1 millón de jugadores que compraron copias una conclusión de la comedia de superhéroes en el lugar de trabajo. Por supuesto, dado que el camino que un jugador elige tomar afecta la historia que obtiene, es difícil hablar de spoilers específicos sobre los múltiples finales posibles.

Sin embargo, no importa el camino que tomaste, Aarón Pablo (quien protagoniza el juego como la voz de Robert Robertson, también conocido como Mecha Man) dijo Variedad existe la posibilidad de más, y eso fue antes de que “Dispatch” lanzara sus dos primeros episodios el 22 de octubre con excelentes críticas y ventas.

«Tal vez, tal vez no. Con una buena narración, siempre hay espacio», dijo Paul en una entrevista el mes pasado. «Creo que esto podría terminar perfectamente aquí. Pero además, la puerta definitivamente está un poco sacudida, seguro, para más. Así que ya veremos».

A lo largo de su primera temporada de ocho episodios, el videojuego “Dispatch” sigue a un equipo disfuncional de héroes inadaptados y elabora estrategias sobre a quién enviar a emergencias en la ciudad, todo mientras equilibras la política de la oficina, las relaciones personales y tu propia búsqueda para convertirte en un héroe. Robert Robertson está en el centro como el operador de despacho, quien ha tenido que renunciar a su propia carrera de superhéroe como Mecha Man debido a un traje dañado.

Paul dice que el papel, su primer papel actoral en un videojuego, fue desafiante debido a las múltiples opciones de historias diferentes por las que pasó durante el proceso de grabación.

«Con él en particular, sin revelar demasiado, la dinámica con muchos de los personajes es drásticamente diferente debido a las decisiones de los jugadores», dijo Paul. «Eso fue un poco complicado para mí. Creo que por eso tomó tanto tiempo grabar. Pero fue un desafío interesante porque estás contando una narrativa muy diferente y debes responder en consecuencia».

Curiosamente, sin embargo, Paul dice que en realidad no tiene un resultado preferido para Robert al final del episodio 8 de «Dispatch».

«En realidad, ¿sabes qué? No, realmente no. Son todos muy interesantes y creo que deja al público con ganas de más, sin importar dónde aterrices, lo cual es único», dijo Paul. «No quiero revelar demasiado, pero definitivamente hay caminos que puedes tomar y que te llevarán a un lugar completamente diferente hacia el final y el camino a seguir es como Dios sabe a dónde lleva, lo cual es realmente interesante».