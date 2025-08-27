Planes de detalles de EE. UU. Para aranceles adicionales de la India







El Aduanas de EE. UU. y Border Protection (CBP) ha emitido un borrador de aviso que detalla planes para implementar un arancel adicional del 25 por ciento sobre los productos indios a partir del 27 de agosto, lo que afectó a más de $ 48 mil millones en las exportaciones de la India a los EE. UU. La tarifa total sobre los bienes indios que ingresan al mercado estadounidense, con ciertas excepciones, ahora será del 50 por ciento.

Según el aviso, se imponen los aranceles adicionales para dar efecto a la orden ejecutiva del 6 de agosto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que especificó una nueva tasa de deber en las importaciones de productos indios.

El borrador del aviso, programado para ser publicado el 27 de agosto de 2025, establece que el secretario de Seguridad Nacional ha determinado que es necesario modificar el cronograma de tarifas armonizadas de los Estados Unidos (HTSU) en línea con la orden ejecutiva. El CBP aclaró además que las nuevas tareas entrarán en vigencia el 27 de agosto de 2025, a partir de las 12.01 a.m. (EDT), y se aplicarán a todos los productos de la India que se ingresan para el consumo en los EE. UU. O retraído de los almacenes para el consumo.

Anteriormente, el 30 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles adicionales del 25 por ciento sobre la India. Dijo que «recuerda, mientras que India es nuestra amiga, a lo largo de los años, hemos hecho relativamente poco asuntos con ellos porque sus aranceles son demasiado altas … entre las más altas del mundo, y tienen las barreras comerciales no monetarias más extenuantes y desagradables de cualquier país», dijo Trump en una publicación en Truth Social.

“Además, siempre han comprado una gran mayoría de sus equipos militares de Rusia, y son De Rusia El mayor comprador de energía, junto con China, en un momento en que todos quieren que Rusia detenga el asesinato en Ucrania … India, por lo tanto, pagará una tarifa del 25 por ciento, más una penalización por lo anterior ”, dijo.

El primer ministro Narendra Modi dijo que su gobierno encontrará una salida. Mientras tanto, los organismos comerciales indios expresaron su decepción por la decisión de Trump, calificándolo de revés para el mercado de exportación indio al tiempo que destacan posibles oportunidades para la diversificación de exportaciones y la realineación de la cadena de suministro.

Comercio estadounidense-india

Estados Unidos es el socio comercial más grande de la India desde 2021-22. En 2024-25, el comercio bilateral de bienes se situó en $ 131.8 mil millones ($ 86.5 mil millones de exportaciones y $ 45.3 mil millones de importaciones). Las exportaciones de la India ascendieron a $ 91.2 mil millones en 2024.

Sectores afectados …

Textiles, ropa, gemas y joyas, camarones, cuero y calzado, productos animales, productos químicos y maquinaria eléctrica y mecánica

Sectores seguros …

Pharma, productos energéticos y productos electrónicos

