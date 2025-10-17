Plan de PBS para salvar estaciones y programación locales después de que Trump acabara con la financiación

PBS presidente y director ejecutivo Paula Kerger Está en una carrera contra el tiempo. Por lo general, las estaciones de radio y televisión públicas de todo el país reciben sus subvenciones financieras anuales de la Corporación de Radiodifusión Pública en noviembre. Pero después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley de rescisión en julio, se eliminaron los 1.100 millones de dólares en fondos federales que habían sido destinados a la radiodifusión pública en 2026 y 2027, lo que obligó a una lucha para llenar ese vacío financiero. Esto es particularmente urgente para las estaciones más pequeñas en los mercados rurales que dependían más de fondos federales para permanecer en funcionamiento.

Varias estaciones de PBS ya están en peligro de cerrar: la Universidad Penn State anunció planes para cerrar su medio de televisión pública WPSU (que ahora podría continuar a través de una adquisición por parte del locutor de Filadelfia WHYY), mientras que la PBS de Nueva Jersey dijo que su grupo de estaciones probablemente dejará de funcionar el próximo año. Mientras tanto, las legislaturas estatales en lugares como Dakota del Norte e Indiana también han recortado los fondos para las emisoras públicas locales.

«Lo que más me preocupan son las estaciones más vulnerables, por lo que he pasado una buena cantidad de tiempo trabajando con algunas otras y algunas fundaciones clave para tratar de reunir un corpus de dinero que les dé a esas estaciones un camino de avance, para que tengan un par de años de financiación para poder determinar si se consolidan o se fusionan», dice Kerger.

«Algunas de las estaciones más pequeñas están considerando unirse en algún tipo de acuerdo compartido, que cambiaría la forma en que operan, pero mantendría a los medios locales en comunidades de todo el país», agrega. «Creo que es un modelo realmente bueno. Hay algunas estaciones que están considerando fusionarse con una estación adyacente y atender a un mercado más grande. Y luego creo que habrá algunas que considerarán que esto es un puente demasiado lejos y decidirán no continuar».

A la luz de esos déficits presupuestarios, PBS recortó las cuotas que exige a las estaciones miembros. Pero eso significa que entrará menos dinero para cubrir el propio presupuesto de PBS. La emisora ​​anunció recientemente que despediría alrededor del 15% de su fuerza laboral; La más afectada fue su operación de programación PBS Kids, después de que el Departamento de Educación de EE.UU. eliminara la subvención Ready to Learn de CPB en mayo.

Kerger también ha estado buscando recaudar dinero a través de la Fundación PBS, una organización sin fines de lucro, para cubrir el costo de la tarifa que financia o que producen estaciones asociadas como WGBH Boston, WNET New York y WETA Washington.

«Obviamente, la primera prioridad es ‘PBS NewsHour’, porque es una operación de noticias continua en la que estás quemando dinero todo el tiempo», dice Kerger. «Y estamos analizando algunas de las series importantes en las que CPB fue útil, como ‘Nova’, ‘Nature’ y ‘Great Performances'».

Pero Kerger dice que PBS tendrá que ajustar su producción. La serie de larga duración “American Experience”, por ejemplo, se suspenderá después de que su emisión en dos partes “Kissinger” se emita a finales de este mes.

«A finales de año, no habrá más personal de ‘American Experience'», dice el productor ejecutivo Cameo George. «No habrá películas nuevas. Teníamos películas que estaban en producción para 2026, pero cuando llegó la noticia del desfinanciamiento y PBS decidió que no querían financiar una temporada futura, esas películas fueron eliminadas… Siempre mantendré la esperanza de que PBS recupere ‘American Experience’, porque creo que es fundamental para comprender la historia de Estados Unidos».

Kerger dice que el próximo año, PBS retransmitirá episodios de la biblioteca del programa que se ajusten al tema del 250 aniversario de Estados Unidos. Más allá de eso, para 2026, PBS todavía tiene muchas tarifas originales en preparación, pero el servicio también podría depender más de repeticiones de programas emblemáticos como “La Guerra Civil” de Ken Burns para compensar los déficits presupuestarios.

«Con algunas series, potencialmente tendremos menos episodios y tal vez aprovecharemos un poco más nuestra biblioteca», dice. «Tenemos activos increíbles y gran parte del contenido que tenemos no ha sido visto por mucha gente».

La amenaza de poner fin a la financiación federal para la radiodifusión pública ha acechado desde el momento en que el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Radiodifusión Pública de 1967. El famoso presentador de «Mr. Rogers», Fred Rogers habló ante el Congreso en una audiencia de 1969defendiendo la necesidad y uso de fondos para sostener el servicio.

Pero a medida que la amenaza se hizo real bajo la administración Trump, algunos cineastas temieron que sus historias pudieran ser diluidas para evitar cualquier tipo de controversia. Mark Levin, el cineasta detrás de la reciente entrega de “American Experience”, “Hard Hat Riot”, cuenta Variedad que le pidieron que eliminara un final que mostraba a Ronald Reagan en 1980 diciendo: «Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande». Levin dice: “Les preocupaba que, en esta atmósfera política, el programa no saliera al aire”. (George dice que fue una decisión creativa, “no política”).

Cuando se le preguntó si el entorno actual podría afectar las decisiones editoriales de PBS, Kerger señala: «Ya nos quitaron la financiación. Creo que si hubiera un riesgo de eso, lo habrías visto antes, lo cual obviamente no hicimos… Siento que hemos sido golpeados durante todo este año, y no nos hemos retenido en los programas que presentamos. Hicimos, creo, una evaluación muy justa y muy honesta de los primeros 100 días de la administración Trump en ‘Frontline'». NewsHour continúa haciendo el mismo tipo de periodismo de calidad que hacía en el pasado. Hubo algunos que me preguntaron cuando estábamos en la lucha federal, ‘¿y si aceptaras renunciar a tu programación de noticias?’ Eso, para mí, va totalmente en contra de nuestra misión y de lo que se supone que debemos hacer. Creo que en este momento la gente confía aún más en nosotros para obtener información en la que puedan confiar. Lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir adelante y hacer el trabajo que el público espera que hagamos”.

Kerger enumeró una letanía de formas en que la radiodifusión pública ha estado bajo fuego durante los últimos 10 meses, comenzando con el presidente de la FCC, Brendan Carr, enviando una carta a PBS acusando al locutor de publicar anuncios y, de ser así, que le diría al Congreso que los desfinanciara. A esto le siguió una carta de investigación de la FCC, que continúa. Luego vino la orden ejecutiva que hizo ilegal que los fondos federales llegaran a PBS o NPR. Hubo una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes donde la representante Marjorie Taylor Green (R-Ga.) acusó a PBS y NPR de convertirse en “cámaras de eco de la izquierda radical”. Hubo el retiro de fondos del servicio para niños y la destitución de los miembros demócratas de la junta directiva del CPB.

«Tenemos muchos donantes conservadores que nos apoyan porque creen que el trabajo que estamos haciendo no sólo es justo, sino que también tiene un gran valor», dice Kerger, señalando series como «Breaking the Deadlock» y «Firing Line». «Tiene que haber un lugar donde se presenten diversos puntos de vista de una manera que no sea antagónica, que aliente a las personas a al menos escucharse unas a otras. Depende de nosotros trabajar aún más duro para asegurarnos de que estamos llevando adelante la amplia gama de perspectivas de todo el país».

El desafío que tenemos por delante, añadió, es encontrar formas de seguir trabajando con la comunidad cinematográfica, ya que los recursos se han reducido. «En el corto plazo, es posible que no podamos hacer todo lo que intentamos hacer, pero estoy decidido a que, a medida que avancemos, no nos limitaremos a quedarnos con las series que han estado en el aire durante mucho tiempo. Tenemos que seguir invirtiendo en programas que estén a la altura del momento».

Con el actual cierre del gobierno, obviamente no hay ningún movimiento en este momento en los esfuerzos para restaurar los fondos de los medios públicos. Pero Kerger dice que no abandonará la lucha. «Esto no ha terminado», dice. «Estamos nuevamente en la conversación. He pasado algún tiempo en el Capitolio hablando con personas de ambos lados del pasillo y creo que hay algunas posibilidades, particularmente en el presupuesto del próximo año. Puede tomar un tiempo para que eso avance. Sólo quiero dejar muy claro que no vamos a renunciar a la cuestión federal. [funding].”

Sin embargo, Kerger también es realista en cuanto a que no vendrá un “caballero blanco” para salvar la radiodifusión pública. Y es por eso que a largo plazo, PBS está analizando cosas como reducir su espacio inmobiliario, los tipos de programas que darán luz verde, dónde debería centrar su producción en este panorama cambiante de los medios y cómo confiar mejor en el apoyo filantrópico.

«Nos ha alentado mucho el hecho de que tanta gente haya dado un paso adelante», dice Kerger. «Todas estas contribuciones que llegan a nuestra Fundación PBS son de gran ayuda mientras intentamos descubrir cómo exactamente ajustar el tamaño de la organización para que podamos operar en función de la cantidad de recursos que tenemos».