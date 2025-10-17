Plan De Liquidación De Deuda Del Tren Rápido De Rosan Godok Sin Causar Problemas

Jacarta – Director General (CEO) Danantara y Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani confirmó que su partido revisará las opciones de solución deuda Coche rápido Indonesia-China (KCIC) también conocido como Whoosh integralmente, para no causar problemas ahora y en el futuro.

«Así que la solución es una solución integral. No sólo una solución que potencialmente podría (causar) más problemas», dijo Rosan, el viernes 17 de octubre de 2025.

Además de revisar los aspectos financieros relacionados con la resolución de la deuda del tren rápido, Rosan enfatizó que su partido también realizará esfuerzos para establecer comunicación con el gobierno chino.



Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

«Porque este (proyecto) también es muy importante para ellos. Así que en ese momento este (tren de alta velocidad) era un programa del presidente Xi Jinping», dijo Rosan.

Aseguró que la opción de liquidación de la deuda adoptada por su partido funcionaría bien y tendría un impacto positivo en PT Kereta Api Indonesia, también conocido como PT KAI. Rosan espera que el estudio de las opciones de liquidación de la deuda esté finalizado antes de finales de 2025.

A título informativo, la inversión total en el proyecto KCIC alcanzó alrededor de 7.270 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a Rp. 120,38 billones. Donde alrededor del 75 por ciento del valor del proyecto se financió mediante préstamos del Banco de Desarrollo de China (CDB), con un interés del 2 por ciento anual.

Actualmente, se están estudiando dos opciones de liquidación de deuda. Estos incluyen la delegación al gobierno o la inclusión de fondos adicionales a PT KAI.

Sin embargo, esta opción aún no es definitiva y todavía posiciona a Danantara para asumir un papel de liderazgo en el pago de la deuda.

Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa evalúa que Danantara tiene suficiente capacidad financiera para liquidar la deuda del proyecto KCIC o Whoosh, sin la necesidad de utilizar fondos estatales. Sin embargo, Purbaya dijo que actualmente el director ejecutivo de Danantara, Rosan Roeslani, todavía está llevando a cabo estudios técnicos para formular un plan de liquidación de deuda apropiado para KCIC.

«¿Qué nos van a proponer (Danantara)? Sí, tendremos que esperar y ver cómo es el estudio. Pero lo que está claro, le pregunté (a Rosan), ¿es la cláusula de que el gobierno tiene que pagar? Lo importante, hasta donde yo sé, la estructura de pagos del BDC es clara. Así que no debería haber ningún problema», dijo.