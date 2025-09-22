Plan de 2030 de Hyundai: nuevos EV para Europa e India, 55.7 mil millones de inversiones







Corea del Sur`S Hyundai Motor Co. ha anunciado una ambiciosa estrategia de mediana a largo plazo para expandir su línea de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y lanzar vehículos eléctricos específicos de la región (EV) para Europa e India, según un informe de Pulse, el servicio inglés de Maeil Business Newspaper Korea.

Con estos movimientos, el fabricante de automóviles tiene como objetivo aumentar las ventas anuales en más del 30 por ciento, de 4.14 millones de unidades en 2024 a 5.55 millones de unidades para 2030, al tiempo que alcanza un margen operativo de hasta el 9 por ciento.

La compañía destacó su compromiso de superar los desafíos gemelos de un 25 por ciento A NOSOTROS arancel sobre los vehículos eléctricos importados y el «evento» global de la demanda estancada con una tecnología verde más fuerte.

Hablando en el Día de los Inversores del CEO de 2025 celebrado en Manhattan, Nueva York, el jueves, el presidente y CEO de Hyundai Motor, José Muñoz, dio a conocer la hoja de ruta estratégica de la compañía ante inversores globales, analistas y funcionarios de calificación crediticia.

Hyundai Motor planea más del doble de su alineación de HEV desde ocho modelos hoy hasta 18 para 2030, que abarca de nivel de entrada a vehículos medianos, grandes y de lujo. Su marca Premium Genesis lanzará su primer HEV de lujo el próximo año, seguido de un híbrido de nivel de entrada más asequible.

La compañía también tiene la intención de lanzar nuevos EV adaptados a los mercados regionales para superar el estancamiento de la demanda. En EuropaHyundai Motor extenderá el Ioniq 3 el próximo año.

El vehículo fue previo previo a principios de este mes en IAA Mobility 2025 en Munich, donde Hyundai Motor mostró su primer concepto de EV pequeño, «Concepto tres».

En PorcelanaEl mercado EV más grande del mundo, Hyundai Motor, seguirá el lanzamiento de este año del SUV compacto de Elexio con un sedán eléctrico compacto el próximo año, ambos producidos localmente. En India, el fabricante de automóviles debutará un mini SUV eléctrico en 2027, con el apoyo de una cadena de suministro localizada.

Hyundai Motor también introducirá un EV de rango extendido (Erev) en 2027, aprovechando la tecnología de batería y motor de alto rendimiento. A diferencia de los EV estándar, los Erev cuentan con un motor de combustión interna que genera electricidad para recargar la batería, abordando las preocupaciones de rango.

La compañía dijo que continuará desarrollando vehículos definidos por software (SDV) y EV con pilas de combustible con hidrógeno como parte de su cartera de movilidad más amplia.

Para 2030, Hyundai Motor tiene como objetivo vender 5.55 millones de vehículos a nivel mundial, 60 por ciento, o 3.3 millones, que serán modelos ecológicos. Para apoyar esto, Hyundai Motor expandirá su huella de fabricación en el extranjero. Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) en Georgia aumentará la capacidad anual de 300,000 unidades a 500,000 para 2028, mientras que el Pune La planta en India agregará 250,000 unidades anualmente al finalizar en el cuarto trimestre de este año. A nivel nacional, la planta de innovación de Ulsan abrirá el próximo año, equipada para producir flexiblemente 12 modelos diferentes.

En los Estados Unidos, Hyundai Motor agregará una camioneta de tamaño mediano a su cartera para 2030, basándose en el éxito de la camioneta compacta de Santa Cruz lanzada en 2021.

Para lograr estos objetivos, Hyundai invertirá 77.3 trillones de wones (USD 55.7 mil millones) entre 2025 y 2030, incluidos 30.9 billones de renta y ganado en I + D, 38.3 billones de ganas en instalaciones y 8.1 billones de empresas estratégicas: 7 billones de billones de INS de su plan anterior.

La compañía también ha aumentado sus objetivos de rentabilidad, con el objetivo de un margen operativo consolidado de 6-7 por ciento este año, 7-8 por ciento para 2027 y 8-9 por ciento para 2030.

«Hyundai ha subido a las filas de los tres primeros del mundo fabricantes de automóviles por volumen de ventas global, operaciones localizadas, carteras diversificadas y sinergias grupales «, dijo Muñoz.» enfrentamos otro período de incertidumbre, pero así como hemos superado los desafíos en el pasado, una vez más lideraremos el cambio y emergeremos como una futura compañía de movilidad.

