Plan B de Mediawan para plantar bandera en Londres con productor de renos de bebé

Hot de los talones de su drama de carreras Blockbuster «F1: The Movie» y la serie limitada nominada al Emmy «Adolescence», Brad Pitt‘S LA con sede en Plan B El entretenimiento está plantando su bandera en Londres. Ed MacDonald, el muy respetado productor británico de «baby reno», está a bordo para dirigir el banner de descendencia que forma parte de Mediawanla potencia europea encabezada por Capton de Pierre-Antoine Desde 2022.

El Banner de Londres marca el primer puesto avanzado internacional del Plan B, la compañía ganadora de los Oscar, dirigida por Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner. También es parte de una estrategia global reforzada por su empresa matriz, Mediawan, la potencia con sede en París encabezada por el CEO Pierre-Antoine Capton que comprende más de 80 etiquetas de producción en 13 países.

Atraer MacDonald es un gran golpe para el Plan B y Mediawan. Se une desde Clerkenwell Films, donde trabajó durante casi 16 años y encabezó una serie de éxitos, incluido el «El final del mundo» y el fenómeno global ganador de Netflix «, y también trabajó en la adaptación de la novela de culto de Netflix,» The Death of Bunny «para Sky» para Sky «.

En el Plan B Europa, MacDonald se centrará en desarrollar contenido de televisión en el Reino Unido y Europa y trabajará en estrecha colaboración con Nina Wolarsky, jefe de televisión con sede en el Plan B.

«Me han encantado mis años en Clerkenwell: estoy agradecido por las amistades forjadas y profundamente orgullosas del trabajo que hemos hecho juntos. Pero con una gran emoción que ahora me uniré a la familia del Plan B», dijo MacDonald, y agregó que es «Admirado mucho, admirado, el instinto de Jeremy y Jeremy por las historias eclécticas y resonantes».

Dijo que espera «trabajar junto a ellos para establecer la división europea de la compañía, con el apoyo de Mediawan y su espíritu nutritivo dirigido por el productor» y «construir sobre el legado del Plan B y seguir haciendo lo que me encanta, haciendo televisión vívida y de alta calidad con los cuentos más talentosos del mundo».

La nueva base europea fomentará un crecimiento continuo para el Plan B, particularmente una mayor producción de series premium en el Reino Unido y en Europa, y también marcará un siguiente paso en la integración del Plan B dentro de Mediawan.

El Plan B ya está colaborando con compañías o IP propiedad de Mediawan en varios proyectos, como «Weekend Rebels», la película de Apple protagonizada por Mark Wahlberg que está adaptada de la película alemana «Weekend Warriors» y está desarrollada por Wiedemann & Berg, que es parte de Leonine Studios, una compañía Mediawan; «The Man With a Thousand Faces», la adaptación de la serie del libro de Sonia Kronlund del showrunner de «Call My Agent!», Fanny Herrero, con Atlantique Productions, una subsidiaria de Mediawan; y la adaptación de la serie estadounidense del exitoso programa de Mediawan «Call My Agent!» ambientado en el mundo de los deportes.

El nuevo puesto de avanzada en el extranjero también le dará al Plan B más opciones para financiar proyectos, aprovechando la posición única del Reino Unido como un puente entre las industrias estadounidenses y europeas y como uno de los centros más atractivos de Europa para el financiamiento de cine y televisión.

En un comunicado, Pitt, Gardner y Kleiner dijeron que están «encantados de expandir la huella del Plan B en Europa al incorporar a Ed MacDonald».

«Sobre la base de nuestra ambición artística, estamos entusiasmados de profundizar nuestro compromiso con la televisión premium y explorar nuevas asociaciones creativas en todo el Reino Unido y Europa», declaró el trío, y agregó que «con el historial excepcional de Ed y el apoyo de Mediawan Group, (ellos) esperan cautivar al público en todo el mundo con una nueva serie ambitiva».

El Plan B ya disfruta de fuertes relaciones en el Reino Unido, no solo con Netflix con quien colaboró ​​por «adolescencia», sino también con la BBC que encargó «The Roots Maniouver» de Raine Allen-Miller, el seguimiento de su «Lane Rye» nominado a su BAFTA «. y con la película 4, que ordenó del Plan B Phillippa Lowthorpe, la adaptación de «H es para Hawk».

Capton y Elisabeth D’Arvieu, CEO de Mediawan Pictures, dijeron el movimiento del Plan B a través del Atlántico subrayan la «riqueza y dinamismo del ecosistema creativo de Francia, con sus excelentes ubicaciones de filmación y esquemas de apoyo financiero sólidos».

«Estos nos han permitido, desde Francia, construir con Mediawan un estudio internacional para apoyar talentos e historias en todo el mundo. Hoy, la creación del Plan B Europa marca un hito clave en nuestra estrategia de crecimiento internacional y fortalece aún más el ADN europeo del Grupo Mediawan».

La ampliación de la huella geográfica del Plan B podría inspirar a otros atuendos con Mediawan. Capton dijo Variedad que Mediawan «vigila de cerca las oportunidades en todos los mercados clave».

«Nuestros talentos comparten una perspectiva internacional y una fuerte curiosidad para colaborar con otros profesionales, IPS y formatos», y como tal Mediawan «explora las posibles expansiones donde la creatividad prospera, al tiempo que desarrolla sinergias fuertes en nuestro grupo en todo el mundo».

Si bien tiene su sede en Francia, Mediawan ha estado aumentando su presencia en los mercados de habla inglesa en los últimos tres años, con adquisiciones recientes como Películas de sava de vistaLa compañía independiente británica-australiana detrás de «Slow Horses», y LeBron James y Springhill de Maverick Carter, encima de República Drama («Un día», «los ingleses») y Entretenimiento inadaptado («Super/Man: The Christopher Reeve Story») en el Reino Unido

El Plan B está desplegando «F1: The Movie», que se convirtió en la película más taquillera de Pitt y Apple hasta la fecha, recaudando más de $ 613 millones en todo el mundo, lo que provocó un regreso a Teatros IMAX el mes pasado. La compañía también ha producido ambiciosas películas impulsadas por el director, como «Beetlejuice Beetlejuice» de Tim Burton, «Nickel Boys» nominado a Oscar de Ramell Ross, y «Mickey 17», de Bong Joon-ho «,

El trabajo de televisión del Plan B ha sido aplaudido igualmente, en particular la «adolescencia», la miniserie de Netflix creada por Stephen Graham y Jack Thorne que tocó un acorde y ha ganado 13 nominaciones en los premios de primera hora del Emmy; «Tres problemas corporales», nominado para seis premios EMMY de horario estelar; y la serie «LEGO Masters»; Junto con los documentales (a través de su empresa conjunta con el cineasta ganador del Oscar Kevin MacDonald) como «Apocalypse in the Tropics» y «One to One». El Plan B también hizo su debut en el teatro nominado a Tony con «Enemy of the People», y recientemente obtuvo un éxito de audio para Audible con «Lo que podría salir mal».