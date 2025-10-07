PKH Asistencia social y BPNT Octubre de 2025 Invency Liquid? ¡Revise el estado y el horario aquí!

Yakarta, Viva – En Octubre 2025, información relacionada con el desembolso de la asistencia social (Asistencia social), como el programa Family Hope (PKH) y la comida de fooBPNT), una preocupación de la comunidad. Con el número de destinatarios que continúan creciendo, es importante que cada ciudadano descubra si su estado incluye a los destinatarios de asistencia social o no.

Además, comprender el mecanismo de desembolso de la asistencia social PKH y BPNT también ayudará a la comunidad a prepararse para recibir beneficios de manera oportuna.

La siguiente es una guía completa sobre cómo consultar la asistencia social PKH BPNT en octubre de 2025, como se resume el martes 7 de octubre de 2025.

Cómo consultar los asuntos sociales de PKH BPNT Octubre de 2025



Ilustración del desembolso de los fondos de asistencia social (Bansos)

1. A través de la solicitud oficial para verificar el Ministerio de Asuntos Sociales

El primer paso es descargar la aplicación Social Bansos Check disponible en Play Store (Android) y la App Store (iOS). Después de ser instalado:

1. Abra la aplicación, seleccione el menú «Verifique Bansos».

2. Ingrese los datos de acuerdo con KTP: Provincia, Regencia/Ciudad, Distrito, Village/Kelurahan, así como nombre completo.

3. Responda la pregunta de verificación que aparece en la pantalla.

4. Haga clic en el botón «Datos de búsqueda».

Si incluye al destinatario de asistencia, la información que aparece incluye:

– Nombre completo del destinatario

– Edad

– Tipo de asistencia (PKH o BPNT)

– Estado del destinatario (sí/no)

– Período de desembolso

El estado «Sí» muestra que la asistencia ha sido aprobada y lista para ser desembolsada. Puede monitorear el desembolso regularmente a través de la aplicación.

2. A través del sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Sociales

Además de la solicitud, consulte el BPNT PKH BPNT Octubre de 2025 también se puede hacer a través del sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Sociales en https://cekbansos.kemensos.go.id. El método:

1. Abra el navegador y acceda a la página.

2. Complete los datos de acuerdo con KTP: Provincia, Regencia/Ciudad, Distrito, Village/Kelurahan y Nombre completo.

3. Ingrese el código Captcha de acuerdo con las instrucciones.

4. Haga clic en «Buscar datos».

Los resultados de la búsqueda muestran información similar a la aplicación. El estado de «sí» indica que recibirá asistencia en el período de desembolso continuo.

BPNT PKH Horario de asistencia social Fase 4

El desembolso de la Etapa 4 de asistencia social comenzó en octubre de 2025, incluso de octubre a diciembre. El cronograma de desembolso puede variar en cada región dependiendo de la administración y el mecanismo de distribución local.

Por certeza, se aconseja a la comunidad que solicite directamente al Kelurahan o al compañero de asistencia social en sus respectivas regiones.