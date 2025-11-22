PKB toma fuerza con la presencia de la Bandera Nacional

Jacarta – Presidente General del Partido Despertar Nacional (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin cree que su partido lo necesita equipo nombre versátil Estandarte de la Nación.

Evaluó que Panji Bangsa tuvo el coraje de estar siempre dispuesto a ayudar en diversos problemas.

Según Cak Imin, en medio de los desafíos de la lucha política, el PKB necesita una tropa polivalente llamada Panji Bangsa.

«Tienen el coraje de estar siempre dispuestos a ayudar con diversos problemas. Los desastres naturales, la violencia, las amenazas y los peligros se convertirán en el bastión del PKB», dijo Cak Imin en el evento de inauguración de Panji Bangsa en Depok, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Consejo del Mando Central de Panji Bangsa (DKP).

Cak Imin dijo que Panji Bangsa estará a la vanguardia para abordar los problemas sociales, especialmente en emergencias, desastres o conflictos.

“Lo importante es la valentía y la unidad para ser el fin de la lucha por la Bandera Nacional”, afirmó.

Añadió que el PKB con sus órganos autónomos, la juventud, las mujeres, las fuerzas polivalentes y especiales, se convirtieron en instrumentos del partido para convertirse en fortaleza que es independiente y se sostiene por sí mismo.

«El PKB tiene una fuerza perfecta con la presencia de Panji Bangsa», dijo.

El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (PM) dijo que el nacimiento de Panji Bangsa es una necesidad, en medio de diversas demandas, desafíos, problemas de la vida, la sociedad y la nacionalidad indonesia.

«Panji Bangsa es un complemento completo de todos los pasos y órganos de una gran organización como el PKB. Este PKB es grande no porque tenga muchos escaños, no porque esté apoyado por un ejecutivo y un legislativo completos, sino que este PKB nació debido a las fuerzas históricas detrás de la vida y el nacimiento del PKB, por lo que Panji Bangsa es parte del pulso de nuestro viaje histórico, la historia del pueblo, la historia de la nacionalidad y la historia de nuestras luchas», dijo.

En la misma ocasión, el comandante central del DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, enfatizó que Panji Bangsa se estableció como una fuerza de comando de lucha cuya función era movilizar, mantener y fortalecer la base de la lucha política del PKB en toda Indonesia.

Con un carácter organizativo disciplinado, ordenado y sólido, Panji Bangsa está preparado para convertirse en una fuerza sociopolítica capaz de estar presente en la sociedad, supervisando las cuestiones populares, garantizando al mismo tiempo que la estructura ganadora del PKB llegue efectivamente hasta el nivel más bajo.