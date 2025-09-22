PKB Sentil Jokowi Acerca de Prabowo-Gibrán 2 PERIOD SOPORTE: ¡Trastornos de Ojo!

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Partido Nacional Awakening (PKB), Jazilul Fawaid Respondiendo a la instrucción del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) a voluntarios para apoyar Prabowo Subianto Y Gibran rakabuming raka durante Dos períodos.

Jazilul le pidió a Jokowi que no tuviera prisa al ofrecer una declaración de apoyo.

«Ojo es difícil. Si no es hora de rezar, no llame primero la oración. Que Pak Prabowo, que ahora está activo en el establecimiento, dando un discurso en el escenario mundial, déjela ir primero. Ojo es difícil», dijo Jazilul a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta Central, martes 23 de septiembre de 2025.

Jazilul dijo que la decisión con respecto a la continuación del liderazgo estaba completamente en manos de Prabowo Subianto.

«Por supuesto, nosotros PKB seremos perpendiculares a Pak Prabowo», explicó.

Para tener en cuenta, el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) entregó una señal política relacionada con la dirección de apoyo en las próximas elecciones presidenciales de 2029.

Jokowi ordenó a sus voluntarios que apoyen la administración de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka por dos períodos.

La orden estaba en línea con la declaración de actitud revelada por el Grupo de Voluntarios Popular Presidenciales de Jokowi (Bara JP), es decir, apoyando a Prabowo-Gibran por dos períodos.

«Desde el principio, transmití a todos los voluntarios para eso (apoyando a Prabowo-Gibran durante dos períodos)», dijo Jokowi, el viernes 19 de septiembre de 2025.