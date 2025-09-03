PKB se encuentra con el pueblo palestino

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB) Muhaimin Iskandar alias CAK IMIN Recibió una visita oficial del Presidente del Partido Nacional PalestinaMustofa Barghoutsi en la oficina de PKB DPP, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, Mustofa Barghoutsi expresó su aprecio por la solidaridad y consistencia del apoyo de PKB y el gobierno indonesio por la lucha de la nación palestina.

«Me siento muy honrado de ser aceptado aquí y presenciado de primera mano compromiso PKB es fuerte sobre la lucha del pueblo palestino. La posición de Indonesia es muy clara, sin duda, que el pueblo indonesio siempre apoya nuestra lucha «, dijo Barghoutsi.

También enfatizó que la agresión llevada a cabo por Israel fue un esfuerzo sistemático para eliminar la existencia de etnias palestinas.

«Más del 10% de la población palestina se ha convertido en víctimas. Hay más de 70,000 muertes, la mayoría de ellos son niños. Si usan una comparación con la población de Indonesia, entonces el 10% es equivalente a alrededor de 28 millones de personas, una cantidad extraordinaria», dijo.

Durante esta visita, Mustofa Barghoutsi entregó cuatro mensajes importantes a PKB y al pueblo de Indonesia.

Los cuatro mensajes en cuestión son el rechazo de la reubicación del pueblo palestino, el estímulo de las sanciones internacionales para Israel, las solicitudes de asistencia humanitaria.

«Y cuarto, esperamos que Indonesia no siga los pasos de varios países árabes que normalizan las relaciones con Israel a través del acuerdo de Abraham», dijo.

Respondiendo a esto, Cak Imin ofreció un compromiso completo para continuar luchando por las aspiraciones del pueblo palestino.

También enfatizó que PKB, junto con elementos de la sociedad civil en Indonesia, continuó desarrollando solidaridad real mediante la elevación de fondos humanitarios, cooperación con ONG y alentó al gobierno a tomar medidas concretas para apoyar a Palestina.

«Realmente apreciamos la presencia de Mustofa Barghoutsi y Delegation. Todos los mensajes transmitidos serán la agenda de nuestra lucha, tanto en foros nacionales como internacionales. PKB está firmemente con el pueblo palestino», dijo Cak Imin.