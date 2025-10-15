PKB organiza un concurso de lectura de libros amarillos antes del Día de Santri y colabora con Mahfud MD como juez

Jacarta – Partido Despertar Nacional (PKB) a través del Foro de Aceleración de la Transformación internado islámico (FPTP) realizó un concurso de lectura amarillo.

Lea también: Valor justo de PKB de Geruduk Santri Trans7: La transmisión acosó y lastimó a los internados islámicos



La inscripción para este concurso está abierta desde finales de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025 y asisten todos los estudiantes de Indonesia.

El director del Foro para la Aceleración de la Transformación de los Internados Islámicos (FPTP), Saifullah Ma’shum, dijo que esta competencia es una agenda importante antes del Día Nacional de Santri, que se celebra el 22 de octubre de 2025.

Lea también: La RPD convocará a Komdigi y Trans7 tras la transmisión viral del internado islámico Lirboyo



«Entonces, este concurso de lectura de libros amarillos, que es diferente de años anteriores, está en el campo o se centra en el campo de la jurisprudencia islámica o la jurisprudencia política, que en los tesoros intelectuales del Islam, la jurisprudencia no sólo está relacionada con la jurisprudencia del culto o la jurisprudencia muamalah en general, que es más conocida por el aspecto socioeconómico, sino también por el aspecto político», dijo Saifullah a Periodistas en la oficina del Ministerio Público del PKB, Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

Dijo que había tres aspectos de evaluación en este concurso de lectura de libros amarillos. En primer lugar, se evalúa a partir de la capacidad de los participantes para comprender el texto porque el libro está en árabe.

Lea también: A raíz de las transmisiones sobre el internado islámico de Lirboyo, se insta a cerrar el programa sin censura Xpose de Trans7



En segundo lugar, comprender el contexto porque este libro tiene 1000 años para que los participantes vean cuán preciso es el análisis.

«El tercero es el contexto de actualización de cómo responden a las prácticas políticas, especialmente en Indonesia, en el discurso de pensamiento que entienden de los trabajos de estos académicos», dijo.

Saifullah dijo que su partido colaboraría con el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad. MD Mahfud como uno de los jueces en este concurso de lectura de libros amarillos.

«El académico que invitamos es Mahfud MD, y hay varios jóvenes kiai y otros intelectuales», dijo.

No sólo eso, también colaboró ​​con practicantes que eran alumnos de internados islámicos. Uno de ellos es el presidente general del PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

«De los profesionales, en el PKB tomamos a antiguos alumnos del internado islámico, en primer lugar, nuestro propio presidente general, el Sr. Muhaimin Iskandar, como uno de los jueces que representan las perspectivas, analiza la contextualización de la comprensión de los estudiantes para unir el texto del libro amarillo con las condiciones actuales», dijo.

Posteriormente, los participantes que resulten campeones en el concurso de lectura del libro amarillo recibirán premios en forma de adoración de la Umrah.