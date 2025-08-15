PKB fomenta la transformación de pesantreno a la independencia económica

Yakarta, Viva – Foro de aceleración Transformación Pesantreno (FPTP) comenzó un nuevo avance para alentar la independencia economía de pesantreno.

Uno de ellos es a través de las actividades de Pesantren Economic Tadarus con el tema «Avance del negocio de negocios Pesantren» que se celebró en el DPP PKBCentral Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Esta actividad es parte de una larga serie de programas de transformación de pesantreno que anteriormente fueron precedidos por conferencias y roadshosws internacionales en varias regiones.

El director de FPTP y secretario del Consejo PKB Syuro, dijo Saifullah Maksum, esta agenda se centró en aspectos de la facilidad económica.

«Hoy específicamente comenzamos un trabajo pesado, el trabajo largo se transforma en el aspecto de la facilidad económica», dijo.

Según él, los cuidadores de Pesantren obtienen la iluminación de dos cifras, el Prof. Dr. Jaenal Effendi y Ustaz Jaka, para mejorar la mentalidad relacionada con la importancia de la independencia económica.

«Tal vez tengamos que hacer una nueva estrategia, un nuevo enfoque para garantizar que este tipo de foro sea efectivo», explicó.

Consideró que el pesantreno había contribuido en gran medida al estado y a las personas con educación barata y el sincero servicio de los maestros. Sin embargo, el estado no ha estado completamente presente para facilitar el aspecto presupuestario.

«El estado no ha estado completamente presente para facilitar, educar y respaldar pesantreno del aspecto presupuestario. Por ejemplo, nuestro presupuesto estatal, si se presenta cuántos rupias se presentan para empoderar a Pesantren de sus aspectos económicos», dijo.

Saifullah enfatizó, su partido no quería cargar completamente el país. Se invita a Pesantren a ser independiente y al mismo tiempo empodera la economía de la gente circundante.

Mientras tanto, el presidente del Centro de Desarrollo y Estudio Rural de IPB, Jaenal Effendi, evaluó que esta actividad era muy importante para alentar a Pesantren innovador e independiente.

«La profesionalidad de una institución, especialmente Pesantren, es muy necesaria. Somos muy conscientes de que esta nación es el principal problema número 1 al número 5 es RRHH», dijo.

Jaenal dijo que Pesantren tiene un gran potencial para ser la base para desarrollar varios sectores, que van desde la agricultura, la cría de animales, la silvicultura, hasta la economía creativa.

También alentó el apoyo del gobierno y las partes interesadas para que las actividades económicas de Pesantren estén protegidas y capaces de penetrar en el mercado de exportación.

«Este pesantreno es un agente de cambio, agentes de transformación y agentes de innovación existentes», dijo.

Saifullah agregó, el presidente de PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Iman, que no pudo atender para dejar un mensaje especial para que el pesantreno se atreviera a evaluarse y acelerar los pasos de mejora.

«El pesantreno debe avanzar, debe transformarse, debe la evolución, debe estar abierta», dijo Saifullah.