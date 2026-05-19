PKB colabora con el Ministerio de Asuntos Religiosos, los internados islámicos y la Policía Nacional, firmando un compromiso para luchar contra la violencia sexual

Jacarta – El Partido Despertar Nacional (PKB) inició la firma de un compromiso conjunto con el Movimiento de Internados Islámicos contra los Crímenes Sexuales en la Reunión Nacional de Internados Islámicos en el centro de Yakarta, el lunes 18 de mayo de 2026.

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Este compromiso reúne elementos de los internados islámicos, el gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en un solo paso conjunto para crear un entorno de internado islámico que sea seguro, digno y libre de violencia sexual.

El presidente general del PKB, Muhaimin Iskandar o Cak Imin, fue testigo directo de la firma del compromiso conjunto.

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La firma estuvo a cargo del Ministro de Religión Nasaruddin Umar, el Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil Arifatul Choiri Fauzi, representantes de la Policía Nacional de Indonesia, a saber, el Director del Cuartel General de TIPD PPA y PPO Bareskrim Polri, General de Brigada Pol Dr. Nurul Azizah, así como el Presidente de la Comisión VIII de la RPD RI H. Marwan Dasopang, M.Sc.

Entre los representantes del internado islámico que también firmaron el compromiso se encontraba KH. Cholil Nawawi en representación de la zona Bali-Java, Nyai Hj. Laili Arifah en representación de Sumatra, KH. Ahmad Fauzan Soleh representa a Kalimantan y Nyai Nurul Husna Alfayana representa la región del este de Indonesia.

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En su discurso, Cak Imin enfatizó que los internados islámicos deben ser el lugar más seguro para que los estudiantes aprendan, crezcan y construyan su futuro.

También apreció los pasos conjuntos de todas las partes presentes en la firma de este compromiso como un hito importante en la reforma de la protección de los estudiantes de internados islámicos en Indonesia.

«Expreso mi mayor agradecimiento al Ministerio de Religión, al Ministerio de PPPA, a la Policía, a la RPD de RI y a todos los cuidadores de internados islámicos que hoy demostraron valentía moral para construir internados islámicos que sean seguros, abiertos y pro-vicio. Este es un esfuerzo conjunto para mantener la dignidad de los internados islámicos y la confianza de la gente», dijo Cak Imin.

Este compromiso conjunto fue leído por el cuidador del internado islámico Sukabumi Al-Masthuriyah, KH. Abubakar Sidiq. Los contenidos del compromiso conjunto incluyen:

1. Rechazar toda forma de violencia, acoso y delitos sexuales en el entorno del internado islámico por cualquier motivo.

2. Enfatizar que las relaciones de poder entre cuidadores, directivos, profesores y estudiantes deben basarse en el amor y la guía moral, no en la manipulación o la intimidación.

3. Abrir un espacio de denuncia seguro para las víctimas, implementar un enfoque centrado en las víctimas, proporcionar sanciones internas firmes y llevar los casos al ámbito legal sin encubrirlos por razones de deshonra.