PKB apoya al presidente Prabowo para discutir inmediatamente el proyecto de ley de la división de activos

Yakarta, Viva – Partido Nacional Awakening (PKB) Apoya el compromiso del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para discutir inmediatamente el proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

Leer también: La visita de trabajo en China completada, Prabowo regresó directamente al país



Esto fue transmitido por el vicepresidente del PKB DPP, Riezal Ilham Pratama respondió a 17+8 demandas de las personas que hacían eco en las redes sociales.

«PKB también fomenta la discusión del proyecto de ley sobre la división de activos que también espera que en el futuro haya espacios de diálogo, entre académicos y la sociedad civil también poder discutir cómo se puede llevar a cabo la privación de activos y discutidos», dijo Riezal en una conferencia de prensa en la oficina de PKB DPP, Central Jakarta, miércoles 3 de septiembre, 2025.

Leer también: Prabowo celebró una reunión especial con Vladimir Putin, ¿qué se discutió?



No solo eso, PKB también está comprometido a acelerar la discusión de la ley sobre la protección de las trabajadoras domésticas (PPRT), la ley comunitaria habitual a la Ley de mano de obra.

«Lo que ha sido respaldado por PKB, que también aceleraremos la discusión como una forma de ley que es pro-personas», dijo.

Leer también: Prabowo y Xi Jinping celebraron una reunión bilateral, discutiendo el proyecto Giant Sea Wall



PKB bajo el liderazgo de Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Como el presidente general también se compromete a proteger y reformar la seguridad social contra Trabajador del concierto o los últimos trabajadores.

Riezal vio que todavía había muchos desafíos enfrentados por los trabajadores de conciertos para obtener el Seguro Social.

«Lo que sabemos, los trabajadores de Gig en Indonesia todavía tienen muchos obstáculos, todavía tiene muchos desafíos relacionados con su seguridad social», dijo Riezal.

«PKB está comprometido a fomentar la protección para los trabajadores de los conciertos y también las reformas del Seguro Social allí, incluidas las reformas fiscales que se alentarán a través de la Comisión 11», concluyó.

Anteriormente informó, se dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto prometió realizar discusiones inmediatamente relacionadas con el proyecto de ley (RUU) del acaparamiento de activos.



Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

Prabowo reveló la promesa cuando se celebró una reunión con el liderazgo de los partidos políticos (partidos políticos), líderes interreligiosos y líderes laborales en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Prometió el primero, Factura de la división de activos Se discutirá de inmediato «, dijo el presidente de la Confederación de la Unión de Trabajadores de Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea en una conferencia de prensa.

Además del proyecto de ley para atrapar activos, Prabowo también prometió hacer un seguimiento de las demandas de los trabajadores, a saber, el proyecto de ley de mano de obra.

«Y también el proyecto de ley de trabajo solicitado por los trabajadores, pidió al orador del DPR que las partes discutieran de inmediato de inmediato, y acordó ser discutido de inmediato», dijo.