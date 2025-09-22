PKB advirtiendo que el gobierno no ingresa a personas controvertidas en el comité de reforma policial

Yakarta, Viva – Presidente de la facción del Partido Nacional del Awakening (PKB) DPR ri, Jazilul Fawaid advirtió al gobierno que no involucre a los que controversial en Comité de reforma policial.

«Al menos no incluya personas de controversia. Sugiero así», dijo Jazilul a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

La propuesta fue entregada por Jazilul recordando Polri Actualmente está en el foco público.

«Sí, consejos, sugerencias para no incluir a las personas que hacen controversia en la comunidad. Además, la policía nacional está en el centro de atención», dijo el vicepresidente de la PKB.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, planea formar un comité de reforma policial en el contexto de la mejora institucional general y la evaluación de la Policía Nacional.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Secretario de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

Por otro lado, Praseteto dijo que se invitarían a varias cifras a unirse al comité.

«Por lo tanto, con respecto a la Comisión o el Comité de Reforma de la Policía es parte del compromiso del Gobierno, el compromiso del Presidente que ahora está en el proceso de que nos pidamos la voluntad de cifras de unirse al comité», dijo Hadi a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, viernes 19 de septiembre, 2025.

Cuando se le preguntó si el gobierno también invitó al ex ministro de Coordinación de Política y Seguridad Mahfud MD a unirse al Comité de Reforma de la Policía, Prasetyo no se desestimó.

Dijo que el nombre Mahfud fue una de las cifras invitadas por el gobierno a ingresar al comité.

«Incluyendo uno de ellos», dijo.