¡PK no guarda! Hace las llamadas al Silfester Matutina permanecen ejecutadas

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) afirmó que la revisión (PAQUETE) presentado por el presidente de la solidaridad roja y blanca (solmet), Silfester MatutinaNo detendrá el proceso de ejecutar la sentencia de prisión de 1.5 años que ha sido transmitida por la Corte Suprema (MA).

«En principio, PK no retrasa la ejecución», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, martes, 12 Agosto 2025.

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

Aun así, Anang enfatizó que la autoridad de la ejecución estaba completamente en manos de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta (Kujari). Basado en el Sistema de Información de Búsqueda de Case South Yakarta PN (SIPP), PK Silfester se registró el 5 de agosto de 2025.

Este remedio legal extraordinario se presentó relacionado con el caso de difamación del décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla.

«Intente preguntarle al sur de Yakarta Kejari como el fiscal del albacea», dijo.

Anteriormente informó, el Cuerpo de Adhyaksa dio una declaración de apoyar el reclamo del Presidente General de la Solidaridad Roja y Blanca (Solmet), Silfester Matutina sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, quien se afirmó haber terminado con paciencia con paciencia.

La oficina del Fiscal General confirmó que realizaría un veredicto de 1.5 sentencias, en prisión por Silfester. El Cuerpo de Adhyaksa no quería molestarse con las palabras de Silfester. Porque, la decisión del tribunal ha sido el alias de Inkrah con fuerza legal permanente para que el fiscal tome medidas de acuerdo con las instrucciones del tribunal.

«Estamos implementando una decisión judicial. Si los asuntos de paz son asuntos personales que se llevan a cabo», dijo el jefe del Centro de Información Legal de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, miércoles 6 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el presidente de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina habló sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, que condujo a 1,5 años de prisión.

Desestimó la acusación de Roy Suryo dijo que quería huir a Singapur. De hecho, en ese momento él en Batam realizó una defensa relacionada con el caso REMPANG.

«Hoy negué el problema hecho por una inteligencia falsa o Roy Pot, quien dijo que me detectaron en Batam y huiría. No soy como Roy Suryo, quien en el pasado, hace dos años, el problema de la estupa de Borobudur, quería ser detenido por la policía del metro, usando una silla de ruedas y usando pasajeros de cuello», dijo el lunes 4 de agosto, 2025.

Afirmó que el caso había bendecido la paz. Dijo que el caso que lo involucró a DSN Jusuf Kalla había sido completado durante mucho tiempo.

«Entonces, lo que quiero responder también es sobre mis asuntos legales con el Sr. Jusuf Kalla. Se ha completado con paz. De hecho, soy varias veces, hay dos veces, tres veces, reuniéndose con el Sr. Yusuf Kalla y nuestra relación es muy buena», dijo.