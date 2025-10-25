Piyush Goyal se reúne con el presidente de Airbus y analiza el crecimiento y la tecnología de la India







Ministro de Comercio e Industria de la Unión, Piyush GoyalEl viernes se reunió con el presidente de Airbus, René Obermann, quien expresó una gran confianza en la historia de crecimiento y las capacidades tecnológicas de la India.

En una publicación en X, dijo: «Maravillosa reunión con Rene Obermann, presidente de la junta directiva de Airbus. Encantado de escuchar su confianza en la historia de crecimiento de la India. Discutimos cómo Airbus planea fortalecer aún más su asociación con la India aprovechando el notable talento tecnológico y de ingeniería del país, sus iniciativas políticas con visión de futuro y una mayor facilidad para hacer negocios».

Maravilloso encuentro con René Obermann, Presidente del Consejo de Administración, @Aerobús. Encantado de escuchar su confianza en la historia de crecimiento de la India. Discutimos cómo Airbus planea fortalecer aún más su asociación con India aprovechando la notable ingeniería y… pic.twitter.com/nFTAcUkdCw – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 24 de octubre de 2025

Más temprano ese mismo día, Goyal se reunió con directores ejecutivos alemanes en la Mesa Redonda de Líderes Empresariales en Berlín.

En una publicación en X, dijo: «Me reuní con directores ejecutivos alemanes en la Mesa Redonda de Líderes Empresariales en Berlín. Destaqué la sólida agenda de reformas, las vastas oportunidades y el potencial futuro de la India en todos los sectores. Reiteré cómo nuestro ecosistema de políticas de apoyo, que fomenta la innovación y el espíritu empresarial, continúa haciendo del país uno de los destinos de inversión más atractivos a nivel mundial».

Me reuní con directores ejecutivos alemanes en la Mesa Redonda de Líderes Empresariales en Berlín. Destacó la sólida agenda de reformas de la India, sus amplias oportunidades y su potencial futuro en todos los sectores. Reiteró cómo nuestro ecosistema de políticas de apoyo, que fomenta la innovación y el emprendimiento, continúa haciendo… pic.twitter.com/KePg7ge1tv – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 24 de octubre de 2025

En el Diálogo Global de Berlín, participó en la mesa redonda titulada «Creciendo juntos: comercio y alianzas en un mundo cambiante».

Dijo: «Encantado de participar en el panel de discusión sobre `Creciendo juntos: Comercio y alianzas en un mundo cambiante` en el Diálogo Global de Berlín. Enfatizó cómo la India continúa analizando sus asociaciones comerciales desde el prisma del crecimiento mutuo a largo plazo. Destacó las vastas oportunidades que se están abriendo en el país para que las empresas globales participen y construyan para el futuro».

Encantado de participar en la mesa redonda sobre «Crecer juntos: comercio y alianzas en un mundo cambiante» en el Diálogo Global de Berlín. Se hizo hincapié en cómo la India continúa considerando sus asociaciones comerciales desde el prisma del crecimiento mutuo a largo plazo. Destacó la vasta… pic.twitter.com/z9U3M11MOn – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 24 de octubre de 2025

El Ministro de la Unión dijo que la India no firmará ningún acuerdo comercial «apresuradamente», ya que Nueva Delhi ve los acuerdos comerciales como una oportunidad para construir confianza y asociaciones más profundas. Dijo que India está explorando nuevos mercados y buscando un «impulso de demanda más fuerte» dentro del país.

Hablando en el Diálogo Global de Berlín el viernes, el Ministro enfatizó que la India ve los acuerdos comerciales como una oportunidad para construir confianza y asociaciones más profundas.

«India nunca toma sus decisiones con prisas o bajo la presión del momento, y hemos aceptado que nos imponen aranceles, estamos buscando cómo superar eso. Estamos mirando mercados más nuevos. Estamos mirando un impulso de demanda más fuerte dentro de la economía india», dijo el Ministro durante una mesa redonda, refiriéndose a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente