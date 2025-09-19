





Ministro de Comercio e Industria de la Unión Piyush goyalMientras se encontraba con el jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, el gobernante adjunto de Abu Dhabi, el viernes discutió la expansión de la cooperación bilateral en tecnologías emergentes, inversión en infraestructura y seguridad energética.

Según una publicación en las redes sociales sobre X por el gobernante adjunto de Abu Dhabi, la reunión entre el ministro de la Unión India y el gobernante de Abu Dhabi subrayó la creciente profundidad de la asociación estratégica India-UAE, con ambas partes reafirmando su compromiso con la colaboración liderada por la innovación y las tetas de inversión más fuertes, informó Ani.

Sheikh Tahnoon, mientras lo tomó en la plataforma de redes sociales X, dijo que «Conocí a Su Excelencia Piyush Goyal, Ministro de Comercio e Industria de la India, donde discutimos las últimas tendencias económicas y tecnológicas y el papel de la IA para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento, junto con las oportunidades en la inversión en infraestructura y la seguridad energética. Refirmamos nuestro compromiso compartido con la fortalecimiento de la IA EAU-Sociaciones de India a través de la innovación, la inversión en infraestructura y la colaboración estratégica en sectores clave «.

Destacando la naturaleza con visión de futuro de la discusión, el ministro de la Unión, Piyush Goyal, después de la reunión, en una publicación sobre X, señaló las innumerables oportunidades en las que las dos naciones pueden trabajar juntas, incluso en áreas clave como infraestructura, seguridad energética e inteligencia artificial.

Goyal, enfatizando aún más la reunión con el gobernante de Abu Dhabi, dijo: «Fue un honor conocerlo a usted, su alteza. Hay inmensas vías para que nuestras naciones colaboren en los sectores estratégicos, incluida la IA, la seguridad energética y la infraestructura. Esperamos aprovechar estas oportunidades, fortalecer las tesificaciones de inversión y profundizar aún más la asociación de la India y la India», según la agencia de noticias, según la agencia de noticias.

Más temprano el jueves, Piyush Goyal también visitó el Templo Baps en Abu Dhabi, describiendo el templo como un hito de la gracia espiritual y la excelencia arquitectónica.

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, Goyal dijo: «Visitó el magnífico Baps Hindu Mandir en Abu Dhabi, un hito de la gracia espiritual y la excelencia arquitectónica. Es un testimonio orgulloso de la asociación cultural India-Uae, celebrando valores compartidos de paz y herencia».

El ministro de la Unión, Goyal, también se reunió con Swami Brahmaviharidas, jefe de los Baps Hindu Mandir en Abu Dhabi.

Anteriormente, el 18 de septiembre, Ministro de la Unión Piyush Goyal también inauguró una iniciativa de toda la ciudad en Mumbai para llevar a cabo 350 campamentos de salud bajo la campaña ‘Swasth Naari, Sashakt Parivaar’. La unidad, que comenzó el 17 de septiembre, se concluirá el 2 de octubre.

