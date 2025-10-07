Piyush Goyal insta a los indios en Qatar a fortalecer los lazos y apoyar a India-Qatar T







Ministro de Comercio e Industria de la Unión Piyush goyalquien está en Qatar para copresidente de la Comisión Conjunta de Comercio y Comercio de India-Qatar, ha enfatizado el objetivo del primer ministro Narendra Modi para una India autosuficiente y rica.

Durante su visita, Goyal se dirigió a la comunidad india en un evento en Doha, agradeciéndoles sus contribuciones al avance de los lazos bilaterales. También les pidió que buscaran nuevas formas de expandir la colaboración y fortalecer las relaciones económicas y culturales entre los dos países.

Mientras publicaba en las redes sociales Handle X, Piyush Goyal dijo: «Se dirigió a un evento comunitario indio en Doha, apreciando la invaluable contribución de nuestra diáspora en el avance de las relaciones bilaterales de India-Qatar. Habló sobre PM. Narendra Modi La visión de Ji para una India autosuficiente y próspera, una piedra angular en el viaje hacia Viksit Bharat 2047. Además, instó a la comunidad a explorar nuevas vías para una colaboración más profunda y a fortalecer aún más los lazos comerciales y culturales entre India y Qatar «.

Se dirigió a un evento comunitario indio en Doha, apreciando la invaluable contribución de nuestra diáspora en el avance de las relaciones bilaterales de India-Qatar. Habló sobre PM @Narendramodi La visión de Ji para una India autosuficiente y próspera, una piedra angular en el viaje hacia Viksit … pic.twitter.com/uktiz7blhp – Piyush Goyal (@piyushgoyal) 7 de octubre de 2025

En el evento comunitario, el ministro de la Unión, Piyush Goyal, sugirió además que los indios que viven en Qatar crean una base de datos integrada para facilitar la conexión.

Piyush Goyal también destacó que el esfuerzo debe trabajar para conectar a todos los indios con al menos una asociación india.

Hizo hincapié en: «No existe una base de datos integrada de todas las personas que viven en Qatar que tienen raíces en la India. Sugiero que esto no sea por compulsión o deseo de mostrar la fuerza de la comunidad india, pero desde el punto de vista que en los buenos o malos momentos, siempre es beneficioso para conectarse.

Destacando los compromisos entre ambos países, afirmó: “Si bien la embajada puede no participar en tales actividades, para evitar cualquier malentendido, podríamos considerar lanzar una iniciativa ya que tenemos más de cien asociaciones que trabajan en diferentes partes de Katar”, Según lo citado por la agencia de noticias ANI.

«Hagamos un esfuerzo para comunicarse con nuestros hermanos y hermanas y asegurarnos de que cada persona que haya venido a Qatar para servir a la nación, que representa a India, es miembro de al menos una asociación. Podemos crear fácilmente un registro en línea simple con información básica, sin información confidencial, sin intrusión en la privacidad y sin mal uso de ningún dato, pero solo la capacidad de conectarnos», agregó Piyush Goyal.

Goyal, que actualmente está en DohaTambién plantó un retoño en la embajada india en apoyo de la campaña Ek Ped Maa Kaam del primer ministro Narendra Modi y pagó tributos florales a Mahatma Gandhi.

Anteriormente, Goyal y su contraparte de Qatar, Sheikh Faisal Bin Thani bin Faisal al Thani, revisaron el TLA de India-Qatar planificado, con énfasis en terminar los términos de referencia (TOR) para el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA).

Las dos partes evaluaron el rendimiento comercial bilateral, abordaron los impedimentos comerciales y discutieron formas de mejorar los flujos comerciales y de inversión, según lo informado por ANI.

(Con entradas de ANI)









Fuente