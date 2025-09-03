Piyush Goyal dice: India esperanza la esperanza de concluir el pacto de comercio con nosotros en ‘Nov más o así’ ‘







Ministro de Comercio e Industria Piyush goyal El martes expresó la esperanza de que India concluya el acuerdo comercial bilateral propuesto (BTA) con los EE. UU. Para el otoño o noviembre de este año. Dijo que «un poco» de problemas geopolíticos superó los asuntos comerciales en las negociaciones para el Pacto entre los dos países.

«Espero que las cosas vuelvan a encaminar pronto y concluiremos un acuerdo comercial bilateral para el otoño, noviembre más o menos, como lo discutieron nuestros dos líderes en febrero», dijo Goyal en la Conferencia Anual de Investor Global 2025 en Mumbai el martes. En su dirección virtual, dijo que hay una emoción en todo el mundo para expandir las relaciones comerciales y comerciales con India.

«Hemos tenido un poco de problemas geopolíticos que superan los problemas comerciales en nuestras negociaciones con los Estados Unidos de América», agregó. India ya ha firmado acuerdos de libre comercio con Australia, el EAUMauricio, el Reino Unido y el Bloque de las Cuatro Naciones Europeas Bloqueo, dijo. «Con Estados Unidos, estamos en diálogo con ellos en un BTA», dijo el ministro más temprano en el día en un evento de la Cámara de la Industria sobre Sostenibilidad.

India y Estados Unidos han estado negociando el pacto desde marzo. Hasta ahora, se han completado cinco rondas de conversaciones. Un equipo estadounidense estaba programado para visitar India desde el 25 de agosto para celebrar la próxima ronda de conversaciones. Sin embargo, el A NOSOTROS El equipo diferió la visita tras la imposición de un deber del 50 por ciento sobre los bienes indios desde el 27 de agosto.

Hasta ahora, no se han finalizado nuevas fechas para la sexta ronda de negociaciones.

India y los Estados Unidos han planeado concluir la primera fase de BTA para el otoño de este año con el objetivo de más del doble comercio bilateral de bienes y servicios a $ 500 mil millones para 2030 desde los actuales $ 191 mil millones. En medio de tensiones entre India y los Estados Unidos, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que al final del día, los dos grandes países lo resolverán. Los valores de Delhi están mucho más cerca de los nuestro y de los de China que de los de Rusia.

«Creo que al final del día, dos grandes países (India y los Estados Unidos) lo resolverán. Pero los indios no han sido grandes actores en términos de comprar petróleo ruso y luego revenderlo, financiando el esfuerzo de guerra ruso en Ucrania», afirmó.

