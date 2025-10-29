Piyush Goyal concluye su visita a Bruselas tras productivas conversaciones sobre el TLC entre la India y la UE







Ministro de Comercio de la Unión Piyush Goyal El martes (hora local) concluyó su visita a Bruselas, después de mantener compromisos «intensos pero muy productivos» con Maros Sefcovic, Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) India-UE.

Las conversaciones han dado como resultado la creación de un marco que apoyará significativamente a las empresas de ambas partes, generando una situación beneficiosa para la UE y la India.

«Concluí mi visita a Bruselas, después de intensos pero muy productivos compromisos con Maros Sefcovic, Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, sobre el avance de un TLC integral entre la India y la UE. Las conversaciones han reducido significativamente nuestras cuestiones pendientes y nos han permitido crear el marco que ayudará a lograr un beneficio mutuo para nuestras economías», dijo Piyush Goyal en una publicación en X.

«Las negociaciones y discusiones han sentado las bases para un acuerdo sólido y equilibrado, que apoyará significativamente a las empresas de ambas partes y aumentará el potencial de crecimiento mutuo», añadió.

El Ministro de Comercio expresó además su compromiso de hacer realidad el TLC entre la India y la UE.

«Estamos comprometidos a hacer realidad la visión común de nuestros líderes, el primer ministro Narendra Modi ji y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, de una prosperidad compartida de nuestro pueblo a través de la innovación, el comercio, las inversiones y la creación de empleo», dijo.

Goyal realizó una visita oficial de dos días a Bruselas, los días 27 y 28 de octubre.

El Ministro Goyal inició su visita a Bruselas con un encuentro con Johann Wadephul, Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemaniafortalecer las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) India-UE.

El lunes, Goyal compartió los detalles de su reunión sobre X y dijo: «Comencé mi visita a Bruselas con una reunión con Johann Wadephul, Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, @AussenMinDE. Nuestras discusiones abarcaron áreas clave de interés y crecimiento mutuos, reafirmando la sólida asociación estratégica entre India y Alemania y nuestro compromiso compartido con una pronta conclusión del TLC entre India y la UE».

Según el Ministerio de Comercio e Industria, el viaje del Ministro tenía como objetivo dar dirección política y estratégica a las conversaciones en curso, que recientemente registraron avances durante la 14ª ronda de negociaciones celebrada a principios de este mes.

Esta visita tuvo lugar en el marco de la India-UE La asociación está ganando una renovada profundidad estratégica tras la reunión entre el primer ministro Narendra Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a principios de este año.

Los dos líderes habían destacado la importancia de una relación comercial preparada para el futuro que impulse la prosperidad, la sostenibilidad y la innovación en ambas partes.

