Piyush Goyal colabora con el Jefe de la OMC para mejorar la huella comercial mundial de la India







Ministro de Comercio e Industria de la Unión Piyush Goyal El martes tuvo una productiva reunión con Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al margen de la 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD16).

En una publicación en X, Goyal enfatizó el firme compromiso de la India con un sistema de comercio multilateral basado en reglas, subrayando la voluntad del país de colaborar con la OMC para expandir el comercio global.

«Fue un placer reunirme con la Sra. @NOIweala, Directora General de @WTO al margen de la #UNCTAD16. Enfatizó el firme compromiso de la India con un sistema de comercio multilateral basado en reglas y su voluntad de trabajar con la OMC para expandir el comercio global», publicó Goyal.

La reunión se centró en fortalecer la cooperación comercial internacional, y ambos líderes discutieron formas de abordar los desafíos comerciales y promover el crecimiento económico.

La reunión también se lleva a cabo en un momento en que la India mantiene conversaciones para finalizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea y negociación del Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) con Estados Unidos.

Anteriormente, el Ministro Goyal también se reunió con altos funcionarios de la Unión Europea para discutir cuestiones pendientes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio (TLC) India-UE, antes de su visita a Bruselas la próxima semana.

Goyal afirmó que tuvo un «compromiso productivo centrado en la resolución positiva de las cuestiones pendientes» con Maros Sefcovic, el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE. «El compromiso compartido de ambas partes para redefinir la relación es profundamente alentador», escribió.

El Comisario de Comercio de la UE también expresó optimismo después de la reunión, diciendo que ambas partes están decididas a «seguir avanzando y elevar la relación comercial y de inversión entre la UE y la India a un nuevo nivel».

Goyal también mantuvo fructíferos encuentros con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea. Las discusiones se centraron en promover la cooperación en áreas relacionadas con el crecimiento sostenible y las transiciones verdes.

Según el secretario de Comercio Rajesh AgrawalLas negociaciones comerciales entre la India y la Unión Europea se encuentran ahora en sus etapas finales y se espera que concluyan en diciembre de este año. «Las negociaciones comerciales están progresando muy bien. Es probable que concluyan en diciembre. Estamos en la última etapa de las negociaciones», dijo a principios de este mes.

Agrawal dijo que los funcionarios del equipo indio se quedaron en Bruselas para continuar las negociaciones sobre las Reglas de Origen, un componente crucial que define cuánto contenido local debe usarse en un producto para calificar para los beneficios arancelarios bajo el TLC.

Mientras tanto, Nueva Delhi mantiene con Washington negociaciones comerciales destinadas a alcanzar un resultado mutuamente beneficioso, según fuentes gubernamentales.

«El compromiso entre dos partes continúa. El embajador designado Sergio Gor estuvo en India. Se reunió con todas las partes interesadas y tuvo buenas reuniones. El equipo negociador de India está en Estados Unidos. Están tratando de ver si podemos lograr una solución beneficiosa para ambas partes», dijo una fuente gubernamental.

Anteriormente, fuentes dijeron a ANI que se espera que las próximas conversaciones se centren en cuestiones clave de acceso al mercado, cooperación regulatoria y expansión del comercio en los sectores de energía y tecnología.

