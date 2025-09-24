Pittsburgh Penguins Entrenador haciendo una gran impresión de la primera: Informe

El Pittsburgh Penguins Se separó del entrenador en jefe Mike Sullivan después de la temporada 2024-25. Sullivan ganó dos Copas Stanley con el equipo en 2016 y 2017. Sin embargo, llegó el momento de una nueva voz. Sullivan se fue a los Rangers de Nueva YorkY para reemplazarlo, Pittsburgh eligió al entonces asistente de Rangers, Dan Muse.

Muse no ha servido como entrenador en jefe en la NHL antes. Como se mencionó, fue asistente en Nueva York durante las dos temporadas anteriores. Más allá de eso, su única otra experiencia de la NHL fue como asistente con el Depredadores de Nashville durante tres temporadas a partir de 2017-18.

Ambos períodos vinieron junto a Peter Laviolette, un entrenador consumado en la NHL. Pero Muse jugó un papel importante en el alto nivel de juego en el que realizaban los equipos. Resultó en los trofeos de dos presidentes, uno con los Rangers y los depredadores.

La falta de experiencia en entrenador en jefe de la NHL ciertamente podría ser un punto de preocupación para algunos. Especialmente con un equipo con mucha experiencia en la lista. Los jugadores como Sidney Crosby, Kris Letang y Evgeni Malkin tienen que poder respetar a su entrenador.

Sin embargo, parece que no hay ningún problema en juego. Un informe reciente del atlético Josh Yohe afirma que Muse ha dejado Una increíble primera impresión en todos los niveles de la organización.

«Puedo decirte después de las conversaciones que he tenido con los veteranos de los pingüinos, los jugadores jóvenes y los miembros del personal, a todos les gusta este tipo. Más importante aún, todos lo respetan», escribió Yohe. «He tenido tres jugadores de forma independiente que usa la palabra» preparada «al hablar de Muse. La cantidad de horas que Muse pasa alrededor de la pista ya se está convirtiendo en un tema regular de discusión».

Pingüinos atraídos por la experiencia de los equipos especiales de Dan Muse

Al buscar un nuevo entrenador en jefe, los Pingüinos buscaron muchas cosas. Sin embargo, el gerente general Kyle Dubas señaló una habilidad de habilidad específica cuando anunció la contratación. Menciona su Experiencia en el entrenamiento de equipos especiales de manera consistente.

Muse dirigió los asesinatos de la penalización de los Rangers y los Depredadores durante su tiempo allí. Y tuvo mucho éxito con esas unidades. Nashville tuvo la segunda mejor penalización en la NHL cuando Muse lideró la unidad. En Nueva York, entrenó a los Rangers a la cuarta mejor matanza de penalización.

«Durante este proceso, nos reunimos con muchos candidatos que sentimos que habrían sido adecuados como el próximo entrenador en jefe de los Pingüinos, pero en última instancia, Dan Muse se destacó como la mejor opción», dijo Dubas, a través de NHL.com, cuando Muse fue contratado. «Lo que separó a Dan fue su habilidad para desarrollar jugadores, ganar en todos los niveles donde ha sido entrenador en jefe y su éxito constante entrenando a equipos especiales en la NHL».

Los Pingüinos no han tenido un desempeño demasiado bien en equipos especiales recientemente. Tienen el 19º mejor juego de poder desde 2022-23, y el 15º mejor penalti. Mejorar estas unidades ciertamente podría ayudar a Pittsburgh a regresar a la disputa en poco tiempo.

Dan Muse puede supervisar el capítulo final para los iconos de Pittsburgh

Cualquiera que tome este trabajo tendría que aceptar cierta presión adicional que otros trabajos no llevaban. Los pingüinos entrarán pronto en una fase de transición. Crosby, Malkin y Letang se están acercando al final de sus carreras.

Como resultado, hay cierta presión para funcionar bien. Estos jugadores han logrado mucho en sus carreras. Ganaron tres Copas de Stanley con Pittsburgh en 2009, 2016 y 2017. Se les dirige algunos de los mejores equipos en la historia de la franquicia. Su importancia para esta ciudad y organización no puede ser subestimada.

Darles una oportunidad más de ganar una Copa Stanley sería una fantástica envío. Por lo menos, permitirles jugar hockey competitivo en marzo y abril sería apropiado. Hay mucho trabajo por hacer, pero Muse tiene la fe de todos en la organización, según el informe de Yohe.