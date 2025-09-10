Pitidos del drama del club de fútbol de Cachemira en la lista de contenido 2025 de Sonyliv

Streamer indio Sonylog está apostando a la gran narración de historias y una programación deportiva estratégica, ya que presenta su expansiva lista de contenido de 2025, encabezado por «», un drama inspirado en la formación del primer equipo profesional de fútbol de Cachemira.

Hablando con Variedad, Khan danésEl jefe de negocios de Sonyliv y Studio Next, describe la serie dirigida por Mahesh Mathai como «un programa por el que estamos extremadamente entusiasmados» y «uno de esos programas que nos define, como ‘Scam’ o ‘Rocket Boys'».

«Es el tipo de programa que queremos hacer. Se ajusta mucho a nuestra filosofía de marca», dice Khan. «Es un programa sobre Hope y verás a Cachemira como nunca antes».

La serie, producida por Jaya Entertainment de Killian Kerwin junto con Oshun Entertainment, está protagonizada por Manav Kaul y Mohammed Zeeshan Ayyub en la historia de dos hombres que construyeron el primer club de fútbol profesional de la región.

La pizarra 2025 de Sonyliv abarca múltiples idiomas con 25 series originales en hindi, telugu, tamil, malayalam y bengalí. La alineación en el idioma hindi incluye la muy esperada «Scam 2010: The Subrata Roy Saga», que será dirigida por Hansal Mehta, continuando el examen de la franquicia de los mayores supuestos casos de delitos menores financieros de la India.

Otros títulos hindi importantes incluyen la temporada 4 de «Maharani», que mueve la acción de Bihar a Delhi mientras se enfoca en la próxima generación en el centro del escenario, y la temporada 2 de «Freedom at Midnight», la temporada final que explorará la integración de Cachemira y la división de Punjab y Bengala.

El streamer también se está duplicando el contenido en otros idiomas, con el destacado «Maya Sabha» en el idioma telugu convirtiéndose en «la serie web telugu más alta en India» con ocho millones de alcance, según Khan. Después de ese éxito, Sonyliv lanzará la temporada 2 de «Brinda» protagonizada por Trisha Krishnan y «Black & White» del director Praveen Sattaru.

Khan enfatiza que la filosofía de puesta en marcha de Sonyliv sigue sin cambios: «Contenido cerebral para personas más altas, ricas y educadas en la India». Hace hincapié en el enfoque de la plataforma en el contenido «autenticado, extremadamente rigurosamente escrito» que prioriza la autenticidad sobre el casting de renombre.

«Generalmente no miramos las caras grandes, pero miramos el casting que parece la parte», explica Khan. «Elegimos temas que son ligeramente cerebrales de naturaleza».

Crucialmente, Sonyliv está manteniendo su enfoque de presupuesto controlado. «Cuando Show tras espectáculo es rentable, la economía unitaria está funcionando. Nos da suficiente espacio para las piernas para experimentar con nuevos conceptos», dice Khan. «Cuando el presupuesto suba, seguiremos la ruta más segura, porque sus posibilidades de experimentar disminuyen».

La plataforma está preparada para una expansión significativa, ya que gradualmente se mudó a 42 países con un lanzamiento reciente de la aplicación B2C en los EE. UU. Después de limitarse previamente a la distribución a través de la esling debido a los acuerdos existentes. Khan revela que el streamer ha estado esperando que esta lista de contenido comience su impulso de marketing en América del Norte, que comenzará el 15 de septiembre. Sonyliv también está considerando una distribución agresiva en los canales de video de Amazon Prime y YouTube como servicios de suscripción fuera de la India.

La programación deportiva sigue siendo un conductor clave, y se espera que el torneo de cricket de la Copa Asia en curso proporcione una expansión masiva de alcance. «Desde que Sonyliv se relata en 2020, nunca tuvimos un gran torneo de cricket», dice Khan. «Por primera vez, tendremos la oportunidad de llegar, ampliar nuestro alcance».

Mientras que el rival Jiostar tiene derechos sobre la liga de estreno indio y algunos torneos importantes, el año pasado Sony Observó una oferta de transmisión de derechos de cricket Estirando ocho años con el Consejo Asiático de Cricket.

La cartera deportiva de Sonyliv también incluye la UEFA Champions League, la Europa League, Bundesliga, el tenis ATP, el Abierto de Francia y el Abierto de Australia, junto con Cricket Bilaterals con Inglaterra, Nueva Zelanda y Sri Lanka.

En contenido sin guión, «Shark Tank India» ingresa a su quinta temporada, que Khan llama «el espectáculo singular más rentable en la India hoy» y elogia por su «viralidad extremadamente alta».

Sonyliv también está desarrollando dos IP de realidad de cosecha propia, una en el espacio de comedia/humor y otro en la realidad amplia, y se espera que el programa de comedia se lanzará dentro de dos a tres cuartos.

Mirando hacia el futuro, Khan indica planes de expandirse a los mercados marathi y en idioma bengalí después de consolidar las operaciones regionales actuales, con Punjabi identificado como un objetivo futuro.

SLATE SONYLIV 2025 COMPLETO:

Originales en lenguaje hindi:

«Real Kashmir Football Club»: inspirado en los verdaderos eventos sobre la notable historia de dos hombres que construyeron el primer club de fútbol profesional de Cachemira. Producido por Jaya Entertainment y Oshun Entertainment; Showrunner: Mahesh Mathai. Elenco: Manav Kaul, Mohammed Zeeshan Ayyub.

«Dinastía – Moh Nishtha Satta» – Drama político protagonizado por Raveena Tandon junto a Ronit Roy, Prakash Belawadi, Talat Aziz, Zeyn Shaw, Gurfateh Pirzada. Showrunner & Dir: Sahil Sangha; Producido por Mumbai Wallahs; Creador: Nandan Singh.

«Scam 2010: The Subrata Roy Saga», el próximo capítulo de la popular franquicia, revisando una de las historias de negocios más controvertidas del país. Dir: Hansal Mehta; Producido por aplausos de entretenimiento; Showrunner: Hansal Mehta.

«Summer of 76»: un drama de la mayoría de edad ambientado durante la emergencia posterior a la independencia. Dir: Sudhir Mishra; Producido por Studio Next & Cine Raas Entertainment; Showrunner: Sudhir Mishra. Elenco: Vishal Vashishtha, Isha Talwar.

«Maharani» Temporada 4 – Huma Qureshi regresa como Rani Bharti en esta apasionante saga política con la acción que se mueve de Bihar a Delhi. Dir: Puneet Prakash; Producido por Kangra Talkies Pvt. Limitado.; Showrunner: Subhash Kapoor. Elenco: Shweta Basu Prasad, Amit Sial, Vineet Kumar, Kani Kusruti.

«Líneas civiles», una historia de amor moderada probada por las expectativas sociales. Dir: Nipun Dharmadhikari; Producido por Rose Audio Visuals; Creador: Durgesh Singh. Elenco: Varun Sharma, Shivani Raghuvanshi, Anurag Kashyap, Renuka Shahane, Yashpal Sharma.

«Freedom at Midnight» Temporada 2: continúa el aclamado drama histórico, descubriendo historias más incalculables de la independencia de la India. Basado en el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins; Producido por Studionext; Showrunner: Nikkhil Advani.

Temporada 5 de «Gullak»: la querida familia Mishra regresa con otra temporada de humor y corazón. Producido por la fiebre viral; Showrunner: Shreyansh Pandey.

«Undekhi» Temporada 4: el thriller de crimen regresa, sumergiéndose más profundamente en las luchas del crimen y el poder. Producido por aplausos de entretenimiento; Director: Ashish R Shukla.

«13, algunas lecciones no se enseñan en las aulas», una exploración en capas de lecciones de vida no convencionales. Dir: Nishil Sheth; Showrunner y productor: Abhishek Dhandharia; Escrito y creado por: Sameer Mishra. Elenco: Gagan Dev riar, Paresh Pahuja, Girija Oak.

Otros originales del idioma:

«Jazz City» (bengalí)-Un drama de época ambientado en un club de jazz durante la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1970-71. Showrunner & Dir: Soumik Sen; Producido por Cherrypix. Elenco: Arifin Shuvoo, Sauraseni Maitra.

Temporada de «Manvat Murders» (marathi): un retorno más oscuro y escalofriante del thriller de investigación. Producido por AgPPL; Director: Ashish Bende.

«The Madras Mystery – Fall of a Superstar» (tamil) – Un período impulsado por el escándalo de la década de 19440. Ducha: Vijay; Dir: SOORIAPRATHAP; Producido por D Studios. Casta: Nazriya Nazim, Natty, Shahannu Bhagyaraj, Nasser, Yg Mahendran.

«Sethurajan IPS» (Tamil) – Prabhudeva hace su debut en la transmisión como policía que aborda un caso de asesinato políticamente sensible. Dir: Rafiq Ismail; Producido por CURMERIC MEDIO.

«Kuttram Purindhavan – El culpable» (tamil) – Un tenso thriller de crimen. Dir: Selvamani; Producido por Aquabulls/Happy Unicorn. Elenco: Pasupathy, Vidaarth, Lakshmipriyaa Chandramouli.

«Theevinai Pottru» (tamil) – Un misterio de asesinato rural. Dir: Sathish Raja Dharmar; Producido por Yaazhi Films. Elenco: Sathyaraj, Aishwarya Lekshmi, Kalaiyarasan, Bhagyaraj, Vidaarth, Sshivada, Sruthi Hariharan.

«Amor libre» (tamil) – Una audaz exploración del amor y las elecciones. Dir: Abbas Ahmed; Producido por Escape Artists Motion Pictures. Elenco: Mirnalini Ravi, Teejay Arunasalam, Roshan Rahoof.

«Venda en los ojos» (malayalam) – Protagonista del drama Arjun Radhakrishnan, Lijomol, Lukman Avaran, Anurag Arora, Munish Sharma. Dir: Anzarulla; Producido por Offside Studios.

«Subtrial» (malayalam) – Dir: Anzarulla; Producido por Offside Studios.

«Ojos» – Un drama de agarre. D ‘: Manu Asokan; Producido por Dreamkathchers Productions. Casta: Nikhila Vimal, Dev Mohan, Kani Kusruti, Saniya Iyppan.

«Injusto»: una narración que invita a la reflexión. Di-: pr arun; Producido por Thatre of Dreams. Casta: Gayathrean Shankar, Anarkshri Marakkar, Meenakshi Jayan, Riya Jithu, Harish Uthaman, Adil Ibraim.

«Negro y negro» (telugu) -Un drama de alto riesgo. Dir: Praveen Sattaru; Producido por North Star Entertainment. Elenco: Jagapathi Babu, Aamani, Varsha Bollama.

«Brinda» Temporada 2 (Telugu) – Trisha Krishnan regresa en la secuela. Dir: Surya Vangala; Showrunner: Surya Vangala. Elenco: Ravindra Vijay.

Sin guión:

«Million Dollar Listing India» Temporada 2: acuerdos inmobiliarios de alto riesgo y corredores que rompen las reglas. Producido por Banijay Asia.

«MasterChef India» – Retorno del drama culinario de brillo y drama de la cocina. Producido por Endemol Shine India.

Temporada de «Shark Tank India» – Real Show comercial con nuevos lanzamientos. Producido por Studio Next.

Programación deportiva:

«Asia Cup 2025» – Cricket

«UEFA Champions League y UEFA Europa League» – Fútbol

«The Australian Open» – Grand Slam Tennis

«UFC» – Acción de lucha

«Inglaterra Tour de Nueva Zelanda» – Cricket

«India Tour de Nueva Zelanda» – Cricket