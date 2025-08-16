Pitch Lakers de 5 equipos cambia a LeBron James por Giannis Antetokounmpo

El Los Angeles Lakers Continúe siendo un equipo que vive y muere por parte de los jugadores superestrella. Todos los legendarios equipos de los Lakers tenían uno o dos de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

Actualmente, los Lakers tienen LeBron Jamesposiblemente el mejor jugador de todos los tiempos, y Luka DoncicUno de los cinco mejores jugadores del mundo en este momento, en la lista. Sin embargo, James tiene 40 años y puede que ni siquiera quiera estar en el equipo pasado esta temporada.

Doncic firmó una extensión de contrato a largo plazo en esta temporada baja, por lo que no irá a ninguna parte. Si los Lakers esperan volver a ganar campeonatos, querrán encontrar a Doncic con otro compañero de fortaleza de superestrella para reemplazar a James.

Si bien parece que Los Ángeles va a esperar hasta 2026 o 2027 para cambiar un gran movimiento, es posible que antes surgiera una oportunidad. Milwaukee Bucks superestrella Giannis Antetokounmpo’s El futuro con la franquicia está en flujo, y sigue siendo posible que solicite un intercambio.

Si específicamente quería unirse a Doncic en los Lakers, Eric Pincus de Bleacher Report lanzó un acuerdo de cinco equipos que implicaría intercambiar a James. En el intercambio, los Dalllas Mavericks obtienen a LeBron James (de Lakers), Bronny James (de Lakers), Andre Jackson Jr. (de Bucks), Tyler Smith (de Bucks) y Drew Timme (de Nets). Los Lakers obtendrían Antetokounmpo (de Bucks), Olivier-Maxence Prosper (de Mavericks), Tyrese Martin (de Nets), una excepción comercial de $ 4 millones (Dalton Knecht) y una excepción comercial de $ 2 millones (Bronny James).

The Bucks would get RJ Barrett (from Raptors), PJ Washington (from Mavericks), Caleb Martin (from Mavericks), Naji Marshall (from Mavericks), $2 million trade exception (Tyler Smith), a 2026 first-round swap rights (from Lakers), a 2026 Lakers second-rounder (via Raptors), a 2028 first-round swap rights (from Lakers), Un 2030 derechos de intercambio de primera ronda (de Lakers), un 2031 de primera ronda (de Lakers) y un 2032 derechos de intercambio de primera ronda (de Lakers).

Los Toronto Raptors se involucrarían y aterrizarían a Daniel Gafford (de Mavericks) y una excepción comercial de $ 13.3 millones (RJ Barrett). Los Brooklyn Nets también obtienen una pieza al agregar Dalton Knecht (de Lakers), Jaden Hardy (de Mavericks) y Dwight Powell (de Mavericks).

Los Lakers no tienen que renunciar a Austin Reaves en este acuerdo

Los Lakers tienen que dar mucho para que esto suceda, y su borrador de flexibilidad sería inexistente durante varios años, pero tampoco tendrían que renunciar a la guardia emergente Austin Reaves en el proceso.

Pincus explicó además por qué este sería un intercambio que valga la pena para los Lakers.

«Cualquier trato que los Lakers hagan con James deben venir con su respaldo, ya que tiene la cláusula de no comercio», escribió Pincus. «Desde el punto de vista de la franquicia, debería obtener un recorrido masivo para James. Sin embargo, su edad, sin embargo, limita cuánto otros equipos están dispuestos a dar. La colección de jugadores que van a los dólares pueden ser sólidos, pero los Lakers necesitan renunciar esencialmente a todos sus compensaciones de primera ronda disponibles, además de Knecht (y Bronny James).

«Incluir Reaves es un paso demasiado lejos para los Lakers, que tendrían medios limitados para agregar un jugador ofensivo de ese calibre sin selecciones futuras para ofrecer y un cebo comercial limitado restante».

Doncic y Antetokounmpo formarían dúo de élite

Es difícil imaginar que muchos equipos puedan competir con un equipo de los Lakers que tiene un Doncic saludable, Antetokounmpo y Reaves en la alineación inicial. El juego de élite de Doncic podría desbloquear aún más el juego de Antetokounmpo.

Los Lakers siempre están en su mejor momento cuando tienen uno de los mejores hombres grandes de la NBA. Antetokounmpo sería un jugador perfecto para tomar el manto para Los Ángeles.