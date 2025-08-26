Pistons instó a hacer un movimiento de Blockbuster por $ 185 millones All-Star

El Detroit Pistons Continúe navegando por una temporada baja llena de aspiraciones de campeonato y decisiones estratégicas. Después de su histórico regreso de los playoffs la temporada pasada, la oficina principal enfrenta una elección fundamental: mantener el curso con su prometedor núcleo joven o hacer el movimiento de gran éxito que transforma a Detroit en un contendiente legítimo del título.

Un objetivo claro ha surgido de la fábrica de rumores comerciales: Lauri Markkanen del Jazz de Utah.

De acuerdo a Greg Swartz de Greg Swartz de Bleacher ReportLos Pistons representan un lugar de aterrizaje lógico para la estrella de jazz de $ 185 millones, y el marco comercial propuesto tiene un sentido convincente para ambas partes.

Markkanen aborda la mayor necesidad de Pistons

Markkanen es exactamente lo que Detroit necesita: un espectador de piso que puede operar entre Ausar Thompson y Jal mientras sirve como válvula de seguridad para Cade Cunningham y Jaden Ivey Cuando el delito se detiene.

La partida de los Pistons de los Pistons contra los New York Knicks destacó un problema claro: Cunningham llevó una carga ofensiva demasiado pesada. Poniendo a Ivey saludable y agregando Caris ofrece Ayuda, pero adquirir un pie de 7 pies que pueda disparar, cortar y crear su propia ofensiva cambiaría por completo el ataque de Detroit.

El joven de 28 años promedió 19.0 puntos y 5.9 rebotes mientras disparaba 34.6% de tres la temporada pasada. Su tamaño crea coincidencias en el piso, y su pedigrí All-Star (2023 jugador más mejorado) muestra que puede prosperar en el entorno correcto.

Los cinco iniciales propuestos presentarían a Cunningham, Ivey, Thompson, Markkanen y Duren, con LeVert y Duncan Robinson reforzando la profundidad.

El marco comercial

Swartz’s trato propuesto:

Los pistones de Detroit reciben: Lauri Markkanen

Utah Jazz Recibe: Tobias Harris, Ron Holland II, Marcus Sasser2026 Pick de primera ronda (sin protección), 2028 Pick de primera ronda (sin protección)

Detroit se separaría de Holanda, la selección general número 5 que impresionó en la liga de verano, pero este es el tipo de agresivo campeonato de swing. Los Pistons tienen los activos para competir con cualquier oferta, mientras que Utah gana capital de capital y jóvenes talentos para su reconstrucción.

Por qué Utah hace este trato

El Jazz puede ser el único equipo de la Conferencia Oeste, que se inclina abiertamente en un tanque. Su lista joven no está lista para competir, y tienen un fuerte incentivo para fondo: Utah debe su selección de primera ronda de 2026 a Ciudad de Ololama a menos que aterrice entre los ocho primeros.

El comercio de Markkanen prácticamente garantiza que Utah mantiene esa selección en un borrador cargado. También agregan dos primicias sin protección y Holanda, que promediaron 21.7 puntos y 4.0 robos en la liga de verano mientras disparaban 46.7% de tres. El contrato expirado de $ 26.6 millones de Harris proporciona flexibilidad adicional que se dirige a la agencia libre.

¿Qué viene después para los Pistons?

Para una franquicia que soporta durante una década de mediocridad, este es el tipo de apuesta calculada que podría acelerar su ascenso. La pregunta no es si Markkanen mejora a los Pistons, es si los hace lo suficientemente buenos como para justificar el alto precio.

Mover Holanda Sting, pero la fundación de Detroit está por delante de lo previsto. Agregar un All-Star probado podría cambiarlos de una divertida historia de playoffs a un contendiente legítimo.

Con su joven núcleo que se muestra prometió y la Conferencia Este de Open, los Pistons pueden no tener una mejor oportunidad de atacar. Markkanen podría ser la pieza que transforma a Detroit de un desafío prometedor a una amenaza de campeonato genuino.