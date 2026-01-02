DPistones estrechos guardia Marcos Sasser está empezando a ver más tiempo de juego saliendo del banquillo.

En sus dos últimos partidos, Sasser ha anotado un total combinado de 37 puntos en 48 minutos de trabajo. Sasser sufrió recientemente una lesión en la cadera derecha que le obligó a perderse el inicio de la temporada.

Ahora que se ha recuperado, Sasser seguirá brindando minutos productivos para Detroit desde la banca.

Cade Cunningham Estaba emocionado de ver a su compañero de equipo nuevamente en la cancha. «Es un trabajo duro» Cunningham dijo. «Perder el tiempo, no saber cuándo te van a llamar, y tienes que estar preparado. Se necesita mucha fortaleza mental, fortaleza emocional. Y él tiene todo eso. Ha capeado la tormenta, habiendo estado fuera por tanto tiempo».

«He visto cuánto trabajo ha puesto. Verlo de nuevo en la cancha y mostrarlo así en un juego en el que lo necesitábamos, haciendo muchas jugadas importantes, ayudándonos a conseguir esta victoria, fue enorme».

Marcus Sasser está causando un impacto desde el banquillo para Detroit

Sasser tuvo un comienzo lento cuando regresó de una lesión. En sus dos primeros partidos de la temporada sólo pagó cuatro minutos en cada partido, pero durante ese segundo partido contra el Halcones de AtlantaAprovechó esos cuatro minutos para anotar siete puntos.

En sus dos siguientes partidos no anotó ningún punto. Pero cuando los Pistons se enfrentaron al Lakers de Los ÁngelesLlamaron al número de Sasser y no decepcionó. Sasser anotó 19 puntos desde el banco y dio cinco asistencias en 24 minutos de acción mientras Detroit se llevaba una victoria de 128-106.

Tuvo la mano caliente para Detroit ese juego, acertando 5 de 8 desde el campo y 4 de 6 desde lo profundo. Sasser seguiría esa actuación con otro juego productivo contra el Calor de Miami. Aunque Detroit sufrió la derrota, Sasser terminó con 18 puntos desde el banquillo y anotó cuatro triples.

Después de la actuación de Sasser contra los Lakers, su compañero Duncan Robinson se mostró muy satisfecho con su forma de jugar.

«Todos aquí saben de lo que es capaz», dijo Robinson en un artículo de El Atlético. «Me encantó conocerlo como persona, como jugador y como trabajador. Pasamos mucho tiempo filmando juntos. Es muy diligente, por lo que todos aquí tienen mucha confianza en él».

Marcus Sasser aprovecha al máximo su tiempo en Detroit

Los Pistons seleccionaron a Sasser con la selección general número 25 en 2023 NBA Borrador. Él firmó un contrato de novato de cuatro años por un valor de 13.464.823 dólares. Durante su año de novato, Sasser se hizo un nombre, apareciendo en 71 juegos y 11 como titular. Promedió 8,3 puntos y 3,3 asistencias por partido.

Ahora, en su tercera temporada, Sasser buscará seguir agregando valor al equipo y ser un jugador consistente saliendo del banquillo. Si Sasser puede mantenerse sano durante toda la temporada, tendrá un impacto significativo en el equipo.