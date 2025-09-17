Pirelli reveló una impresión positiva después del debut de Sprint Simulation en MotoGP

VIVA – Fabricante prohibición famoso de Italia, Pirelliregistra pasos importantes en su viaje al debut oficial en Motogp 2027. El martes (16 de septiembre de 2025), Pirelli realizó su primer juicio privado en el Circuito de Misano con un enfoque en la simulación de sprint.

Los resultados de esta prueba recibieron muchas respuestas positivas, especialmente relacionadas con los tres aspectos principales que fueron más apreciados. corredor: agarre, velocidad de llanta y autoconfianza al conducir.



Pirelli Diablo Rosso Sport para motocicletas

Filas de corredores de prueba y fabricación involucrados

En esta sesión, Pirelli no estaba solo. Tienen el apoyo total de los cinco principales fabricantes de MotoGP que dejan caer su corredor de prueba insignia:

Yamaha: Augusto Fernández

KTM: Dani Pedrosa

Honda: Tomando nakagami

Aprilia: Lorenzo Savadori

Ducati: Michele Pirro

La presencia de estos corredores ofrece una imagen real de cómo los neumáticos Pirelli se adaptan a las últimas motocicletas MotoGP.

Regulación Máquina y ajustes técnicos

Según las reglas, el motor de 850cc que se convertirá en una nueva regulación en 2027 puede no ser probado en la pista. Para OutsMart, el equipo técnico utiliza un motor modificado de 1000cc para parecerse a las características de un motor de 850cc.

Hace esto apagando el dispositivo de altura de conducción, reduciendo el rendimiento del motor y haciendo ajustes aerodinámicos para abordar las reglas futuras.

Además, Pirelli proporciona siete siete conjuntos de neumáticos de 17 pulgadas de diámetro con varias configuraciones: dos tipos de neumáticos delanteros y tres tipos de neumáticos traseros. El objetivo principal es obtener datos lo más precisos posible sobre el rendimiento del neumático en varias condiciones de pista.

Los resultados más valiosos

Después de un día completo de simulación de sprint, tres cosas son las notas principales de Pirelli:

1. Agarre (agarre de neumáticos)

Los neumáticos Pirelli muestran la capacidad de mantenerse al asfalto de manera consistente, tanto en esquinas rápidas como al cambiar las cargas. Esto hace que el corredor sea más estable y seguro para empujar el límite del motor.

2. Velocidad de calentamiento (velocidad de calentamiento)

Una de las mayores ventajas es que los neumáticos pueden alcanzar una temperatura de trabajo óptima en poco tiempo. Esto es muy útil, especialmente en una carrera de sprint de corta posición, para que los corredores no pierdan el tiempo esperando los neumáticos «vivos».

3. Auto -Confidence (confianza del conductor)

Una combinación rápida de agarre y calefacción hace que el corredor sea más cómodo controlando el motor. Este autosconfiamiento es crucial, especialmente cuando se enfrenta a condiciones intensas y de carreras de presión.

Giorgio Barbier, director de Pirelli Motor Race, enfatizó que esta prueba era muy importante para construir una base inicial en MotoGP. Según él, la estrecha relación entre los ingenieros de Pirelli y el equipo y el corredor de pruebas ayudan a la compañía a recopilar datos valiosos.

«La prueba tuvo lugar de acuerdo con el plan de ejecución, que también incluía la simulación de la carrera de sprint, y la primera retroalimentación recibida fue muy alentadora. Esta prueba ha producido muchos datos para analizar para continuar el trabajo de desarrollar nuestros neumáticos Pirelli MotoGP», dijo Giorgio, citada por Viva de Crash Crash el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Los neumáticos para MotoGP se producirán en Breuberg Factory, Alemania, utilizando la misma tecnología de producción que otras líneas de neumáticos Pirelli. Con este enfoque, Pirelli quiere resaltar aspectos de sostenibilidad, alta calidad y consistencia en la producción.

Además de MotoGP, Pirelli también planea canalizar los resultados del desarrollo de esta tecnología a los productos de los neumáticos para carreteras. De esa manera, los consumidores generales pueden sentir los beneficios directos de las innovaciones nacidas en el evento de carreras más prestigioso del mundo.

Agenda futura

A partir de la temporada 2027, Pirelli se convirtió oficialmente en un proveedor exclusivo de neumáticos para la clase MotoGP Premier. Mientras tanto, todavía proporcionan neumáticos para Moto2 y Moto3, mientras que el papel en World Superbike será desviado a Michelin.

El próximo juicio se ha programado después de la prueba oficial en Valencia en noviembre de 2025, que será la segunda oportunidad para perfeccionar los neumáticos antes de entrar en una fase de prueba más intensiva.

El resultado inicial de este debut de simulación de sprint muestra que Pirelli está en el camino correcto. Un agarre constante, un calentamiento rápido de los neumáticos y aumentar la confianza de los conductores se convierte en una capital importante para enfrentar los desafíos de MOTOGP moderno.

En el futuro, todos los ojos se fijarán en cómo Pirelli perfecciona sus productos antes de 2027 años cuando realmente dominen el escenario principal de las carreras de automovilistas mundiales.