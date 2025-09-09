Piratería en Brasil bajo el foco de atención en la Convención de São Paulo Expocine

Representantes del gobierno brasileño y el sector cinematográfico discutirán en un panel durante la Convención de Cine de Sao Paulo Expociar los desafíos y estrategias para frenar el digital piratería de películas y programas de televisión en Brasil.

El panel, cortando la señal: la guerra silenciosa contra la piratería digital, reunirá a los funcionarios de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), así como a Andressa Pappas, Directora General de la Asociación de Page (MPA) en Brasil y Jack Silva, Presidente de la Asociación Brasileña de Pequeños Exhibitores y Promisores Promedio de Tizonamiento (AEXIB).

Según Pappas, la piratería inflige daños económicos significativos en la industria del cine y la televisión en Brasil, lo que interrumpe los ingresos que mantienen la creación de contenido y los trabajos que apoya. El Foro Nacional de Brasil contra la piratería e ilegalidad (FNCP) estimó que el impacto financiero de la piratería en la economía brasileña es de aproximadamente R $ 287 mil millones ($ 52.1 mil millones).

Un estudio de 2021 Por la Asociación Brasileña de TV de pago (ABTA) informó una pérdida estimada de R $ 15.5 mil millones (US $ 2.8 mil millones) anualmente por el consumo de contenido pirateado solo en el sector de TV de pago, agregó Pappas.

Al igual que en otros países, dijo, la piratería en Brasil toma múltiples formas, incluidos servicios de transmisión ilegales, plataformas IPTV no autorizadas, sitios de torrents y aplicaciones. Estos servicios se entregan a través de una variedad de canales, como sitios web ilícitos, dispositivos de transmisión precargados y aplicaciones no autorizadas, que hacen que el contenido infractor sea ampliamente accesible para los consumidores.

Ella citó una investigación de 2021 que mostró que Brasil fue el quinto consumidor más grande de contenido pirateado, detrás de los Estados Unidos, Rusia, India y China. También mencionó un estudio de 2024 que señaló que el 61% de los brasileños dijeron que han visitado sitios de piratería.

Anatel y Ancine entintaron en mayo un acuerdo para cooperar en el esfuerzo por reducir la piratería de cine y televisión. Desde entonces, Ancine es responsable de bloquear sitios web y aplicaciones que distribuyan contenido pirateado, mientras que Anatel se encarga de asegurar que las compañías de telecomunicaciones eviten que sus clientes accedan al contenido.

«Abordar la piratería requiere no solo los esfuerzos dedicados de los titulares de derechos, sino también una estrecha cooperación con las agencias de aplicación de la ley y las autoridades gubernamentales. En este sentido, Brasil se destaca como un ejemplo líder, demostrando una coordinación ejemplar entre los titulares de derechos, la administración pública y los organismos de investigación para lograr resultados impactantes», dijo Pappas «, dijo Pappas», dijo Pappas «, dijo Pappas», dijo Pappas «, dijo Variedad.

En cuanto a Silva, prefería esperar y ver si la cooperación Ancine-Anatel frenará efectivamente la piratería cinematográfica en el país.

«Hasta ahora no hemos visto acciones concretas resultantes de este Acuerdo. Bloquear los sitios web no resolverán el problema. Es necesario perseguir a las personas que anuncian abiertamente en las redes sociales. Revise el Facebook e Instagram, y encontrará los nombres y los números de teléfono de las personas que ofrecen casillas de televisión y aplicaciones con películas que actualmente se están proyectando en nuestros teatro», dijo Silva a Silva, dijo a Silva, dijo a Silva. Variedad.

Dijo que las películas generalmente están disponibles en línea justo después de sus lanzamientos en plataformas de transmisión. En el caso de «Jurassic World Rebirth», lanzado en los EE. UU. El 2 de julio y en Brasil el 3 de julio, estaba disponible en línea aquí el 6 de agosto con resolución y subtítulos 4K en portugués.

«En YouTube, puede encontrar fácilmente videos que explican cómo descargar contenido pirateado y evaluar las mejores aplicaciones con películas y series pirateadas. No veo ninguna represión», dijo Silva.