Piperfilm, equipo de tiempo de juego en la nueva compañía de ventas de cine italiano Piperplay

Italia Piperfilm Y el tiempo de juego de Francia está uniendo fuerzas para establecer una nueva compañía de ventas dedicada a películas italianas llamadas PiperPlay que se lanza desde el Festival de Cine de Venecia.

El atuendo innovador, que tiene las características de un poderoso conductor para el cine italiano, manejará el producto desde el comienzo de su ciclo: en otras palabras, desde el desarrollo, el embalaje y el financiamiento, hasta la producción, la estrategia del festival, el lanzamiento teatral y las ventas mundiales.

Piperfilm y Playtime están en Venecia con una lista de películas italianas de primer nivel, incluida la apertura del festival de Paolo Sorrentino «La Grazia» y el «Duse» de Pietro Marcello, en el que Piper tiene una distribución teatral italiana, mientras que el tiempo de juego maneja las ventas internacionales sobre Andrea Di Stefano «My Tennis Master».

Piperplay será dirigido conjuntamente por el jefe de ventas de Piperfilm Catia Rossi y el CEO y fundador del Grupo de Playtime François Yon. Reunirá a la experiencia de Rossi en el lanzamiento de títulos italianos en el mercado global «y la inteligencia comercial y curatorial de la infraestructura internacional de Playtime», como lo expresó una declaración conjunta.

Para reforzar la nueva empresa, la ejecutiva de ventas experimentada Giulia Casavecchia está llegando a bordo como jefe de ventas internacionales de Piperplay. Casavecchia anteriormente se desempeñó como jefe de ventas en la compañía de ventas con sede en Roma True Colors.

«Es un gran honor para mí ser liderando Piperplay con Francois», dijo Rossi en el comunicado. Luego agregó que PiperPlay no solo será una nueva compañía de ventas, sino que representa «una nueva forma» de concebir las ventas. «Recolectar personas, experiencias, habilidades profesionales y combinar la pasión italiana y francesa por el cine puede representar una gran innovación para el mercado. Estoy emocionado de ser parte de esto», señaló Rossi.

«El tiempo de juego siempre ha estado muy cerca del cine italiano y para los cineastas italianos», dijo Yon. «Esta nueva alianza con Piperfilm nos permite seguir nuestra ambición de llevar talentos creativos italianos al público internacional».

Comentó el CEO de Piperfilm, Massimiliano Orfei: «Estoy muy contento con este movimiento inteligente de Piperfilm y Time de juego, llevando la idea de colaboración entre las compañías hermanas a un nivel superior».

El movimiento sigue al grupo indie paneuropeo VuelitaLa adquisición de una participación minoritaria en Piperfilm en marzo. Playtime, que es la unidad de ventas internacional de Vuelta, también comprende la boutique de películas de Francia, con sede en Bruselas para Films y la constelación global de la alemania del Reino Unido.

Jerome Levy, el ex ejecutivo de Canal+ y Goldman Sachs que es el presidente de Vuelta Media, comentó: «Esta asociación entre dos de las entidades de Vuelta marca un poderoso paso en su misión de ser el hogar donde los talentos más brillantes de Europa pueden crecer en el escenario internacional».

En Italia, Vuelta posee una prominente compañía de producción Indiana Production, que está detrás de la lujosa serie de período de Netflix «The Leopard». Fuera de Italia, Vuelta posee la panorámica de Francia, SquareOne/Telepool en Alemania, WW Entertainment en Benelux y Scanbox Entertainment en Scandinavia, entre otros atuendos.

En la foto de arriba, (de izquierda a derecha): François Yon, Giulia Casavecchia, Catia Rossi