Piper Perabo al jugar al villano en mariposa y posible temporada 2

Alerta de spoiler: esta historia contiene spoilers de «Mariposa«Temporada 1, ahora transmitiendo Video principal.

Piper Perabo Puede acostumbrarse a jugar a los villanos.

En la nueva serie de espías de video de video «Butterfly», Perabo es Juno, el jefe malvado de una corporación de inteligencia privada en Corea del Sur.

«Jugar al villano es muy divertido», me dice Perabo. «Creo que los villanos de Hollywood mantienen ese secreto para ellos mismos para que no tengan que renunciar a las grandes partes. Creo que es muy relajante. El auto de escape se acerca a ti, no hay carrera. Tienes un suministro interminable de armas. Es muy relajante».

«Butterfly», basada en la serie de novelas gráficas del mismo nombre, sigue a David (Naelel no es), El ex compañero de Juno, que sale de esconderse para salvar a su hija, Rebecca (Reina Hardesty). David había dejado a Rebecca en el cuidado de Juno nueve años antes cuando fingió su muerte después de que una de sus misiones se equivocó terriblemente.

Juno no solo crió a Rebecca, sino que la entrenó para ser un asesino sediento de sangre.

«Me gusta lo claro que es el sentido de propósito de Juno», dice Perabo. «Siempre pienso en ella como cuando eras un niño y estás en los campos atléticos y hay este padre al margen que le grita a sus hijos y simplemente los humillando y empujándolos. Eso es quien creo que Juno es».

En la temporada de estreno de 6 episodios de «Butterfly», Juno intenta ganar a Rebecca cuando David, con su nueva esposa y su pequeña hija a cuestas, convence a Rebecca para que escape a Vietnam para una nueva vida.

¿Estabas triste o aliviado de que no tuvieras que hacer ninguno de los trabajos de acción en el programa?

Ambos. Por lo general, soy el que está asesinando a la gente [Perabo starred on USA Network’s “Covert Affairs” as a CIA agent for five seasons]Así que es extraño señalar y decirle a otros que maten a las personas, pero pensé que lo intentaría. Tal vez vuelva a los asesinatos si tengo una oportunidad.

Estaba apoyando a David porque quiere salvar a su hija, pero ¿por qué tardó tanto en volver por ella?

¿Bien? E incluso se tomó el tiempo de tener otra esposa y otra hija. Sé que David pensó que estaba protegiendo a Rebecca, pero creo que estaba mejor conmigo. Creo que es mejor en la casa de Juno. ¿Por qué? Tengo mucho más dinero. Puedes trabajar para mí y ganar tu propio dinero. Es muy saludable en la casa de Juno comparó la de David. No es seguro. Hay muchos secretos. Juno es mucho más de nueve a cinco.

En el final, la esposa de David es asesinada. Suponemos que fue Rebecca porque no se encuentra en ninguna parte cuando David encuentra a su esposa desangrando. ¿Qué pensaste cuando leíste ese último guión?

Me sorprendió, pero también estaba emocionado, porque siento que nos deja en un lugar realmente delicioso. Creo que esta serie tiene muchos tentáculos que pueden extenderse y moverse en muchas direcciones diferentes. Una de las cosas que fue divertida de estar en Cómic Con «Butterfly» fue que Marvel y DC son increíbles y tienen legados y una profundidad de todos estos mitos, pero es muy divertido estar en un nuevo universo. Cuando leí el último episodio, estaba emocionado porque pensé que esto deja muchas ventanas abiertas.

A decir verdad, no sabemos con certeza que fue Rebecca quien mató a la esposa de David porque no vemos que suceda. Pero ella se ha escapado. ¿Crees que ella volverá a Juno, yendo después de Juno? ¿Puede Juno confiar alguna vez en Rebecca nuevamente?

Juno no confía en nadie, incluso a su propio hijo Oliver [Louis Landau]Y ella descubre una forma de vivir contigo de todos modos. Juno no va a quemar el puente solo porque la jodiste. Hay mucho más jugo en esa naranja, así que no solo tiremos todo. Como dije, Juno tiene este claro sentido de propósito. Sería una tontería deshacerse de Rebecca.

Me encanta la escena en la que Rebecca se enfrenta a la mesa, y Juno comienza a comer una hamburguesa de comida rápida. No esperaba ver a Juno comiendo una hamburguesa.

Juno no come mucho. Juno no le gusta consumir mucho. Todo tiene que estar tan controlado. Y luego [showrunner Ken Woodruff] dijo: «Cuando finalmente obtengas Rebecca, podrás relajarte y tener una hamburguesa». Y pensé: «Oh, ¿en serio? Ok, vamos a necesitar muchas hamburguesas».

¿Cuántas hamburguesas pasaste disparando la escena?

Mucho.

¿Tenías un balde de saliva?

No, los comí a todos.

¿Juno alguna vez se quita los talones?

Creo que probablemente se ducha en ellos.

Cuando estás en el avión que sale de Corea del Sur, pensé: «Puedes quitarlos ahora».

Está muy fuera del automóvil blindado y se encuentra en el jet privado. Muy taxista para frenar.

¿Qué crees que el recuento del cuerpo está en «mariposa»?

Mucho, mucho, mucho. Incluso en la apertura del primer episodio de Rebecca en el hotel. Recuerdo los accesorios de disfraces para eso cuando Reina, que interpreta a Rebecca, dijo: «La correa del bolso debe ser tanto tiempo si necesito estrangularlo, pero también tengo que tener todo mi [getaway] atuendo del hotel en el bolso «. Pensé: «Este es mi tipo de apropiado».

¿Cuánto has hablado de una segunda temporada?

Un poco. En mi caso, hablamos un poco sobre las esperanzas y sueños de Juno. Quiero ponerla en la peor situación posible y verla cavar. Quiero aún más armas.

Antes de irnos, tengo que preguntar: cualquier actualización sobre el «Coyote feo» ¿continuación?

[Laughs]. No hay actualización. Hace un par de días, alguien me llamó y me dijo que dejara de hablar de eso. Probablemente tampoco debería decir eso, pero todo es muy divertido.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad..