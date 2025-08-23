Pinkan Mambo vende Rp150 mil del tamaño de un plástico de hielo cekek, que es una revisión de Istighfar repetidamente

Yakarta, Viva – número Crema mambo Nuevamente, robando la atención del público, no por la música, sino en el negocio culinario. Habiendo tenido previamente un viral con donas y plátanos fritos de miel que se consideraban demasiado caros, ahora es un simple giro de menú espinaca Balacán hace una escena.

El cantante de 44 años viene una porción de espinacas de agua a un precio de Rp150 mil. El fantástico nominal para la cocina casera de repente plantea la curiosidad de muchas personas, incluido un popular crítico de alimentos en Tiktok, Meimei Mecin. ¿Cómo es la revisión? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

A través de su carga, Meimei afirmó abiertamente comprar solo por curiosidad. Incluso desde el principio, se había quejado del precio.

«Lailahilallah Kangkung Rp150 mil. Tampoco sé esto por qué compré, estaba perdiendo la lógica y el sentido común. Astaghfirullahalazim. El hermano de Pinkan Mambo», dijo Meimi en su cuenta de Tiktok, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

Según MeMei, la espinaca de agua procesada se cocinó con pasta de camarones, ajo y chile. Las verduras de espinacas están envueltas con cajas transparentes y plástico de kiloán. Una vez abierto, el aroma salió inmediatamente.

«Hay una nota de su hermano, dijo, usando pasta de camarones con ajo. Francamente, esto es así», dijo.

Al probar, Meimei no descarta el sabor de la cocina de Pinkan era deliciosa. Sin embargo, consideró que el precio no era razonable.

«Delicioso, como las espinacas de agua. Simplemente no es RP150 mil también. ¡Sis Pinkan!» Dijo mientras se reía.

Agregó que el sabor de las espinacas era similar a un plato simple pero delicioso casero.

«Solo cocine a mamás. Agrégalo.

Estaba tan sorprendido, Meimei incluso repetidamente Istighfar frente a la cámara.

«Astagfirullahalazim sí hermana. Realmente sí, oh Allah. Lailahaillallah.

Los internautas estaban llenos de gente evaluó que el precio de las espinacas de agua era el alias «ngadi-ngadi». El propio Meimei bromeó cuando lo compró en línea, habría presentado una devolución.

«Estas son las madres de esta persona, ‘Meimei, ¿no? ¿No? Esto es cuando comprar en Shopee ya tiene prisa.

Aun así, Meimei todavía dio crédito positivo. En comparación con las controvertidas rosquillas de Pinkan que habían sido virales antes, consideró que esta espinaca era más digna de comer.

«En comparación con las donas de ayer, esto está lejos. Es delicioso, esto es delicioso, se puede comer. Esta es realmente una comida hogareña», agregó.