Pinkan Mambo reemplazó al dúo Maia que canceló apareciendo en el Synchronize Festival 2025, ¿cuánto cuesta el pago?

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes provienen del evento musical anual Festival de sincronización 2025. El dúo Maia Music Group programado para aparecer en el programa Centil Era está confirmado que se cancelará en el escenario.

Esta información fue transmitida directamente por Maia Estianty A través de un video subió en Instagram. En su declaración, Maia reveló que tenía una aventura repentina que no podía ser abandonada, por lo que tuvo que dejar de lado la oportunidad de aparecer en el Big Music Festival. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«De repente tuve un interés inesperado, personalmente me disculpo profusamente, el dúo de Maia no apareció en la era centil en el Synchronic Festival 2025», dijo Maia, citado el martes 30 de septiembre de 2025.

Aunque cancelado, la audiencia no necesita estar completamente decepcionada. Maia se aseguró de que la ranura de apariencia del dúo Maia no estaría vacía. Anunció que su posición sería reemplazada por Crema mamboEl cantante que una vez fue parte de la época del apogeo del dúo Queen, el precursor del dúo de Maia.

«Pero los residentes no se preocupan porque la ausencia del dúo Maia será reemplazado por el cantante de la era de la reina, Pinkan Mambo en el programa Synchronize Festival Era Centil», explicó Maia.

El propio Pinkan Mambo no es un nombre extranjero para los fanáticos de la música country. Su voz distintiva había coloreado una serie de hits de canciones de reina a principios de la década de 2000. Su colaboración con Maia dio a luz a obras populares que todavía son recordadas por muchos oyentes. Después de dejar la reina, Pinkan tomó el camino en solitario y lanzó su debut en 2004 a través de la canción que Cinta Takkan había terminado.

Como su viaje profesional, Pinkan se mantuvo consistente en el mundo de la música a pesar de los altibajos a menudo enfrentados. En varias ocasiones de entrevistas, también tuvo tiempo de hablar sobre el pago de su concierto. Aunque no mencionó el número exacto, Pinkan afirmó haber rechazado la gran oferta de honorario que juzgó degradarse.

«Muchas personas me invitan pero dicen que me degradó, rechacé Rp100 millones frente a mis ojos», dijo Pinkan en una vieja entrevista.

Con la presencia de Pinkan Mambo, el Synchronize Festival 2025 todavía promete momentos nostálgicos para la audiencia. Su presencia pareció reabrir el recuerdo de la era dorada de la música pop indonesia, cuando su voz distintiva se convirtió en una parte importante del viaje de la reina con Maia Estianty.